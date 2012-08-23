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Укрaинцы прoдaли $3,223 млрд зa прoшлый гoд

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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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Старый Вчера, 23:34
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 953
Благодарностей: 99
КП: 0.138
Укрaинцы прoдaли $3,223 млрд зa прoшлый гoд

Населением Украины в прошлом году была прoдана наличная валюта на 2,48 миллиарда долларов больше, нежели куплена. Данную информацию сообщает Национальный банк Украины.

По имеющимся в Национальном банке данным, в предыдущем году была продана сумма в 3,223 миллиарда долларов, при этом, купленная сумма составила всего 747 миллионов долларов. На долю американских долларов среди покупки прочих валют пришлось 74% и 65% составила сумма от общих объемов по продажам валюты населения

Наибольшее сальдо продажи-покупки наличных денег отмечалось весной, точнее - с апреля по июль. В данный период, в среднем, населением ежемесячно было продано на 340 миллионов долларов больше, нежели покупалось.

В конце года, а именно, в декабре, населением была продана сумма в 134,3 миллиона долларов, a куплена - 96,4 миллионов долларов.

Стоит отметить, что в связи с определённым событиями, 12 января текущего, 2017 года стоимость доллара выросла почти до 29 гривен.

Специально для mmgp.ru
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Oliver Frank вне форума  
Старый Вчера, 23:45
#2
Специалист
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 1,280
Благодарностей: 190
КП: 0.107
Re: Укрaинцы прoдaли $3,223 млрд зa прoшлый гoд
а где, простите, Вы видели за 29? я сегодня, брал за 27, и никакого ажиотажа не видел
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Николай7777 на форуме  
Старый Сегодня, 00:04
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 198
Благодарностей: 4
КП: 0.000
Re: Укрaинцы прoдaли $3,223 млрд зa прoшлый гoд
Цитата:
Сообщение от Николай7777 Посмотреть сообщение
а где, простите, Вы видели за 29? я сегодня, брал за 27, и никакого ажиотажа не видел
я думаю, что с такой ценой за 1 доллар ажиотажа не может быть по определению
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hkkitty на форуме  
Старый Сегодня, 00:09
#4
Специалист
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 1,280
Благодарностей: 190
КП: 0.107
Re: Укрaинцы прoдaли $3,223 млрд зa прoшлый гoд
Цитата:
Сообщение от hkkitty Посмотреть сообщение
я думаю, что с такой ценой за 1 доллар ажиотажа не может быть по определению
я просто за то, что 29 еще не видел, хоть и конвертирую у частных менял
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Николай7777 на форуме  
Старый Сегодня, 00:12
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 198
Благодарностей: 4
КП: 0.000
Re: Укрaинцы прoдaли $3,223 млрд зa прoшлый гoд
Цитата:
Сообщение от Николай7777 Посмотреть сообщение
я просто за то, что 29 еще не видел, хоть и конвертирую у частных менял
я кстати, отслеживаю динамики. Скорее всего это был какой-то скачок на рынке, но рекордная отметка зафиксировалась, поэтому и упоминается в статье
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hkkitty на форуме  
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