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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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Сегодня, 00:42
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Вчера, 23:34
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#1
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Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 953
Благодарностей: 99
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Укрaинцы прoдaли $3,223 млрд зa прoшлый гoд
Населением Украины в прошлом году была прoдана наличная валюта на 2,48 миллиарда долларов больше, нежели куплена. Данную информацию сообщает Национальный банк Украины.
По имеющимся в Национальном банке данным, в предыдущем году была продана сумма в 3,223 миллиарда долларов, при этом, купленная сумма составила всего 747 миллионов долларов. На долю американских долларов среди покупки прочих валют пришлось 74% и 65% составила сумма от общих объемов по продажам валюты населения
Наибольшее сальдо продажи-покупки наличных денег отмечалось весной, точнее - с апреля по июль. В данный период, в среднем, населением ежемесячно было продано на 340 миллионов долларов больше, нежели покупалось.
В конце года, а именно, в декабре, населением была продана сумма в 134,3 миллиона долларов, a куплена - 96,4 миллионов долларов.
Стоит отметить, что в связи с определённым событиями, 12 января текущего, 2017 года стоимость доллара выросла почти до 29 гривен.
Специально для mmgp.ru
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Вчера, 23:45
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#2
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Специалист
Имя: Николай
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 1,280
Благодарностей: 190
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Re: Укрaинцы прoдaли $3,223 млрд зa прoшлый гoд
а где, простите, Вы видели за 29? я сегодня, брал за 27, и никакого ажиотажа не видел
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Сегодня, 00:04
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#3
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Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 198
Благодарностей: 4
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Re: Укрaинцы прoдaли $3,223 млрд зa прoшлый гoд
Цитата:
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Сообщение от Николай7777
а где, простите, Вы видели за 29? я сегодня, брал за 27, и никакого ажиотажа не видел
я думаю, что с такой ценой за 1 доллар ажиотажа не может быть по определению
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Сегодня, 00:09
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#4
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Специалист
Имя: Николай
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 1,280
Благодарностей: 190
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Re: Укрaинцы прoдaли $3,223 млрд зa прoшлый гoд
Цитата:
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Сообщение от hkkitty
я думаю, что с такой ценой за 1 доллар ажиотажа не может быть по определению
я просто за то, что 29 еще не видел, хоть и конвертирую у частных менял
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Сегодня, 00:12
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#5
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Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 198
Благодарностей: 4
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Re: Укрaинцы прoдaли $3,223 млрд зa прoшлый гoд
Цитата:
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Сообщение от Николай7777
я просто за то, что 29 еще не видел, хоть и конвертирую у частных менял
я кстати, отслеживаю динамики. Скорее всего это был какой-то скачок на рынке, но рекордная отметка зафиксировалась, поэтому и упоминается в статье
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Сегодня, 00:42
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