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"Киевстар" повышает стоимость некоторых контрактных тарифов

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Старый Вчера, 23:28
#1
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Имя: Сергей
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"Киевстар" повышает стоимость некоторых контрактных тарифов
Ведущий украинский оператор мобильной связи “Киевстар” с 1 февраля 2017 года прекращает действие контрактных тарифных планов “Все по 40”, “Все за 70”, “Все за 120”, “Все за 95” и “Все за 150” и автоматически переводит их абонентов на тарифные планы “Все по 65”, “Все за 90”, “Все за 125”, “Все за 110” и “Все за 175”.

Как уточнили агентству в пресс-службе компании, в новых тарифах предусмотрено большее количество интернет-трафика, звонков на других операторов, sms, а также других услуг.
Как уточняется на сайте оператора, все денежные и бонусные средства, а также срок их действия для клиентов прежних тарифов сохраняются.

“Киевстар” – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Услугами оператора пользуются 25,3 млн абонентов мобильной связи и около 814 тыс. клиентов фиксированного интернета.

По материалам Интерфакс-Украина
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Старый Сегодня, 00:05
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 198
Благодарностей: 4
КП: 0.000
Re: "Киевстар" повышает стоимость некоторых контрактных тарифов
мда, нигде эта тенденция не меняется. И плевать, что многие абоненты не расходуют минимального пакета услуг... Эх, ничего нового(

добавлено через 23 минуты
мда, нигде эта тенденция не меняется. И плевать, что многие абоненты не расходуют минимального пакета услуг... Эх, ничего нового(
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Последний раз редактировалось hkkitty; Сегодня в 00:29. Причина: Добавлено сообщение
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