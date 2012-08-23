В России больше нет ресурсов на обеспечение общественного договора

Всемирный Банк на проводимом экономическом форуме "Им. Гайдара" предоставил общественности доклад, под названием "Пути достижения всеобъемлющего экономического роста". Как заявляют авторы доклада, труд подтверждён комплексным диагностическим исследованием экономики России. И главная проблема, которая была указана в опубликованном материале, неспособность властей Российской Федерации выполнять общественный договор, из-за отсутствия финансов в казне государства.
Под общественным договором подразумевается способность государства обеспечивать своих граждан рабочими местами, осуществлять бесплатные государственные услуги, распределять субсидии среди тех, кто в них нуждается. В обмен гражданское общество предоставляет правительству ряд прерогатив, в частности, роль управляющего и руководителя, как финансовых потоков, так и политической жизни страны.
Больше всего от государства зависят социально незащищённые слои населения. И бюджетное распределение денег среди них является основным драйвером мобильности. Ведь благодаря различным государственным субсидиям, из бедных слоёв население перемещается в категорию более обеспеченных. И такая политика проводилась на протяжении многих лет, пока в казне были деньги от высоких доходов от продажи энергоресурсов.
Население привыкло, что государство последние годы старается давать рабочие места и повышает социальные стандарты. Население уже привыкло к тому, что государство и дальше готово придерживаться политики бесплатной медицины и бесплатного начального образования. Но вечно так продолжаться не могло. Ведь начался экономический кризис.
Все эти годы бюджет формируя высокие социальные стандарты, финансировал социалку в ущерб другим статьям. Государство практически перестало инвестировать развитие инфраструктуры и человеческого капитала. И теперь такая политика начинает отражаться на неспособности государства и дальше соблюдать взятый на себя общественный договор.
К примеру, впервые за многие годы пенсия не была проиндексирована на размер фактической инфляции 2015 года, а это почти 13 процентов. Правительство решило просто обойтись выплатой единовременной компенсации в размере 5000 рублей.
И авторы доклада пришли к выводу, что Российская Федерация больше не в состоянии выполнять общественный договор, из-за истощения государственных ресурсов.
Whore65
специально для mmgp.ru