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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Вчера, 23:21
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 4,081
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Старый Вчера, 23:34
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.03.2012
Сообщений: 27,700
Благодарностей: 3,859
КП: 0.460
Re: Investty - investty.com
Депозит

January 12 @ 01:49 PM
$204.19
https://blockchain.info/tx/8fae85a15...e9aa2720ff2b21
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