Золото : цель - $1 тысяча

Сильный доллар и повышение ставок Федеральной резервной системой США оказывают давление на золото, которое вынуждено снижаться.
Аналитики из BNP Paribas и гонконгского фонда Rising Glory Finance предполагают, что драгметалл за год подешевеет и уйдет под $1 тыс. за тройскую унцию. Именно эти аналитические дома давали самые точные прогнозы в прошлом квартале на цены драгметаллов. Теперь эксперты Rising Glory видят, что золото к концу года будет дешевле $1 тыс. за унцию.
Их коллеги из BNP Paribas стараются быть чуть осторожнее, полагая, что драгметалл хотя и опустится на некоторое время ниже этой отметки, но все-таки будет стараться выходить из-под нее. Последний раз золото стоило меньше $1 тыс. за унцию семь лет назад — в октябре 2009 г.
Главный стратег BNP Paribas на сырьевых рынках Гарри Чилингирян рассказал, что курс ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики идет вразрез с планами властей по смягчению налогово-бюджетной политики. Повышенные ставки по кредитам поддержат укрепление доллара, что также станет негативным фактором для золота.
Ранее сообщалось, что ФРС может повысить ставку трижды в 2017 г., тогда как избранный президент США Дональд Трамп пообещал снизить налоги и увеличить госрасходы, что в свою очередь может привести к скачку инфляции.
2015-16 гг.: динамика цен на золото
Сейчас золото торгуется на уровне $1200 за тройскую унцию, что на 0,4% выше закрытия предыдущего дня. В декабре цена драгметалла снижалась до $1123 за унцию.
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