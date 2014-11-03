Александра 81 Блог NewHyip.com



Пол: Женский Адрес: Родная планета Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 03.11.2014 Сообщений: 5,187 Благодарностей: 1,634 КП: 0.283

Личные офшоры или чем опасны заграничные счета? «Оффшоры… Вот только стану крупными суммами ворочать, последую примеру многих богачей, и тоже обзаведусь личными оффшорами… Это же реально престижно, и в несколько раз повышается планка самоуверенности.» Личный тайный заграничный счет… Глаза переполнены азартом, губы расплываются в счастливой улыбке, сразу поднимается настроение…



Знакомо? Да, так многие из нас рассуждают, предаются сладостным мечтам перед сном… Но стоит только столкнуться с реальностью, как от эйфории уже не остается ни следа. А так как на нашем форуме общаются успешные люди различного финансового уровня, то, думаю, обзорное руководство по открытию оффшорных счетов в заграничных банках пригодится многим из нас.



Что принято именовать оффшорами?



Под этим термином скрываются привлекательные экономические зоны, где налоговое и валютное законодательство достаточно лояльно или же его влияние практически не ощущается. Это может быть небольшое государство или его отдельные территории.



Существует два вида оффшоров:

• Оффшорные компании;

• Оффшорные банковские счета.





Так как преобладающее большинство физических лиц отдает предпочтение второму виду, то будем разбираться, почему в наши дни не желательно тайно открывать за границей банковский счет. Точнее, секретным это действие будет только для вашего окружения, если вы никому не похвастаетесь. Что касается самого иностранного банка, то придется подлинную информацию о себе сообщать. В противном случае никто не разрешит вам там счет открыть.



Что понадобится физическому лицу?



• Подлинное полное имя, дата рождения, гражданство, место работы и проживания;

• Родной и заграничный паспорта;

• Подтверждение об отсутствии судимости;

• Документы, подтверждающие источники прибыли и адрес проживания;

• Указать цель для открытия оффшорного счета;

• Выход в интернет;

• Сообщить контактные данные для обратной связи;

• Выписка за последние полгода с действующего банковского счета родной страны с подтверждением порядочных отношений с финансово-кредитной организацией;

• Дополнительный пакет документов, подтверждающий источник вкладываемых финансов;

• Сообщить желаемую валюту счета;

• Указать предполагаемый годовой оборот финансов на новом счету;

• Сообщить примерный список банковских операций с их количеством.



Стоит приготовиться к тому, что иностранный банк может попросить отправку нотариально заверенных ксерокопий документов. Но есть и такие страны, где принимают для открытия оффшоров только ксерокопии с апостилью – особый символ международного уровня. Эту отметку можно получить только в том правительственном учреждении, которое уполномочено ее ставить.



Как правильно все организовать?



Если нет времени и желания вникать в суть подбора свободной экономической зоны для личного оффшора, можно оплатить услуги консалтинговой компании. Только здесь не все так просто. В любой сфере, связанной с деньгами, попадаются опытные мошенники. Хотя вы уже стали счастливым обладателем кругленькой суммы, я не думаю, что вам хочется вот так просто в полном объеме подарить ее незнакомцу. Следовательно, на поиск надежного посредника все же придется выделить время.



Иностранные финансовые структуры заинтересованы в тесном сотрудничестве с консалтинговыми фирмами. Последние привлекают на порядок больше клиентов, нежели сами банки. Специальные отделы банковских учреждений тщательнейшим образом проверяют условия идентификации физического лица, которыми пользуется будущий партнер при работе с посетителями. Если пакет выбранных критерий удовлетворяет сотрудников банка, то они подписывают договор о сотрудничестве с консалтинговой компанией. Поэтому новым клиентам иностранных банков стоит напрямую попросить менеджера о рекомендации сервиса проверенной фирмы.





Кто хочет выбор подходящего банка доверить посреднику, так как он достаточно часто помогает открывать оффшорный счет в тех банковских учреждениях, самостоятельно физическому лицу не справиться, может самостоятельно подобрать для себя фирму, учитывая следующее предостережение.



Местные консалтинговые фирмы, речь идет о России с Украиной, формируют свою базу данных в виде обычных анкет с опросниками. В таком виде проще пересылать информацию о клиенте заграничному финансовому учреждению. Месторасположение всех консалтинговых фирм известно силовым ведомствам. Следовательно, последним не составляет особого труда организовывать наблюдение за клиентами фирмы, а также путем всяких не совсем законных наездов получать информацию с компьютеров фирм. В любой момент заинтересованным структурам будет известно о том, в каком банке вы открыли оффшорный счет.



Критерии выбора оффшорных банков



Перед тем, как с головой окунуться в изучение информации об оффшорных банках, необходимо определиться с юрисдикцией. Для этой цели следует отдавать предпочтение тем экономическим зонам, где на протяжении десятилетий отмечается устойчивая экономическая и политическая ситуация и максимально развита банковская структура. В выбранной стране должно отсутствовать двойное налогообложение заграничного счета. На данный момент времени подходящими странами являются Андорра, Швейцария, Нидерланды, Каймановы острова, страны Прибалтики, Кипр, Доминик, Люксембург и Гонконг.



Когда со страной определились, пришло время изучить требования к заграничному банку. В нем должно быть:



• Возможность удаленного открытия счета.



В связи с активным отмыванием денег, многие богатые личности успешно открывают оффшоры на имя другого человека, чтобы отвести от себя лишние подозрения. Поэтому многие банки не желают ограничиваться подлинностью подписи клиента, заверенной нотариусом или подтвержденные апостилью. Они желают лично пообщаться с клиентом, чтобы визуально выявить мошенника задолго до подписания документов.



• Специализация финансово-кредитного учреждения.



Одна группа иностранных банков идеальнейшим образом подходит для хранения и накопления депозитов. Другая – для многочисленных расчетных операций.



• Русскоязычные менеджеры.



Подобный сервис позволяет без посредников и переводчиков эффективно решать массу возникающих вопросов.



• Возможность дистанционного управления финансами на счету.



Многие банки для удобства клиентов разрешают оперировать финансами на отрытом у них счету в отделениях банков-партнеров, а также при помощи телефонных звонков, электронной почты и факса.



• Полезные мелочи: степень конфиденциальности банковского учреждения, быстрота открытия счета, генерация ключей для онлайн-банкинга и скорость выпуска карты.



Каким образом пополняется оффшорный счет?



Внесение наличных в данной ситуации будет непрактично. Чеки иностранные банки не принимают. Остается один вариант – международные электронные переводы, за которые придется платить дополнительную комиссию.



Как осуществляется вывод оффшорных депозитов?



Именно для этой цели иностранные банки должны выдать своим клиентам дебетовую карту. Если за один раз снимать крупную сумму денег, то расходы по данному сервису удастся немного снизить. Часть оффшорных банков согласны на выписку чеков. Но этот сервис сводит на нет конфиденциальность инвесторов. И не все наши банки принимают чеки в работу от иностранных партнеров. Наиболее экономным вариантом обналичивания денег считается работа сразу с двумя счетами. С оффшорного счета деньги переводятся на банковский счет, открытый в своей стране. Но в этом случае вашей персоной может заинтересоваться налоговая инспекция.



Подведем итог?



Нестабильная экономическая ситуация, которая длится в наших странах уже не первый год, заставляет искать новые возможности сохранения и приумножения крупных сумм прибыли. В этом случае можно воспользоваться услугами оффшора иностранных банков. Если размещать капитал на несколько лет в привлекательной экономической зоне, то полученные проценты прибыли с лихвой перекроют все сопутствующие расходы. Что касается отчетности перед налоговой инспекцией, то это индивидуальное дело каждого из нас.



Уважаемые читатели, обращаю ваше внимание на тот факт, что данная статья является всего лишь пособием для тех пользователей, которым еще не приходилось сталкиваться с оффшорными счетами, но при этом данная информация уже их интересует. Если вы уже воспользовались этим сервисом и стали обладателем оффшора, либо же не первый год отслеживаете информацию по данной теме, поделитесь своими размышлениями, дополните ответы своими замечаниями и ценными фактами. Тогда эта тема превратится в настоящее руководство для очередных состоявшихся инвесторов.





Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Отвлекитесь на несколько минут от привычных дел и посвятите время увлекательной теме, посвященной заграничным счетам.Личный тайный заграничный счет… Глаза переполнены азартом, губы расплываются в счастливой улыбке, сразу поднимается настроение…Знакомо? Да, так многие из нас рассуждают, предаются сладостным мечтам перед сном… Но стоит только столкнуться с реальностью, как от эйфории уже не остается ни следа. А так как на нашем форуме общаются успешные люди различного финансового уровня, то, думаю,пригодится многим из нас.Под этим термином скрываются привлекательные экономические зоны, где налоговое и валютное законодательство достаточно лояльно или же его влияние практически не ощущается. Это может быть небольшое государство или его отдельные территории.Существует два вида оффшоров:• Оффшорные компании;• Оффшорные банковские счета.Так как преобладающее большинство физических лиц отдает предпочтение второму виду, то будем разбираться, почему в наши дни не желательно тайно открывать за границей банковский счет. Точнее, секретным это действие будет только для вашего окружения, если вы никому не похвастаетесь. Что касается самого иностранного банка, то придется подлинную информацию о себе сообщать. В противном случае никто не разрешит вам там счет открыть.• Подлинное полное имя, дата рождения, гражданство, место работы и проживания;• Родной и заграничный паспорта;• Подтверждение об отсутствии судимости;• Документы, подтверждающие источники прибыли и адрес проживания;• Указать цель для открытия оффшорного счета;• Выход в интернет;• Сообщить контактные данные для обратной связи;• Выписка за последние полгода с действующего банковского счета родной страны с подтверждением порядочных отношений с финансово-кредитной организацией;• Дополнительный пакет документов, подтверждающий источник вкладываемых финансов;• Сообщить желаемую валюту счета;• Указать предполагаемый годовой оборот финансов на новом счету;• Сообщить примерный список банковских операций с их количеством.Стоит приготовиться к тому, что иностранный банк может попросить отправку нотариально заверенных ксерокопий документов. Но есть и такие страны, где принимают для открытия оффшоров только ксерокопии с апостилью – особый символ международного уровня. Эту отметку можно получить только в том правительственном учреждении, которое уполномочено ее ставить.Если нет времени и желания вникать в суть подбора свободной экономической зоны для личного оффшора, можно оплатить услуги консалтинговой компании. Только здесь не все так просто. В любой сфере, связанной с деньгами, попадаются опытные мошенники. Хотя вы уже стали счастливым обладателем кругленькой суммы, я не думаю, что вам хочется вот так просто в полном объеме подарить ее незнакомцу. Следовательно, на поиск надежного посредника все же придется выделить время.Иностранные финансовые структуры заинтересованы в тесном сотрудничестве с консалтинговыми фирмами. Последние привлекают на порядок больше клиентов, нежели сами банки. Специальные отделы банковских учреждений тщательнейшим образом проверяют условия идентификации физического лица, которыми пользуется будущий партнер при работе с посетителями. Если пакет выбранных критерий удовлетворяет сотрудников банка, то они подписывают договор о сотрудничестве с консалтинговой компанией. Поэтому новым клиентам иностранных банков стоит напрямую попросить менеджера о рекомендации сервиса проверенной фирмы.Кто хочет выбор подходящего банка доверить посреднику, так как он достаточно часто помогает открывать оффшорный счет в тех банковских учреждениях, самостоятельно физическому лицу не справиться, может самостоятельно подобрать для себя фирму, учитывая следующее предостережение.Местные консалтинговые фирмы, речь идет о России с Украиной, формируют свою базу данных в виде обычных анкет с опросниками. В таком виде проще пересылать информацию о клиенте заграничному финансовому учреждению. Месторасположение всех консалтинговых фирм известно силовым ведомствам. Следовательно, последним не составляет особого труда организовывать наблюдение за клиентами фирмы, а также путем всяких не совсем законных наездов получать информацию с компьютеров фирм. В любой момент заинтересованным структурам будет известно о том, в каком банке вы открыли оффшорный счет.Перед тем, как с головой окунуться в изучение информации об оффшорных банках, необходимо определиться с юрисдикцией. Для этой цели следует отдавать предпочтение тем экономическим зонам, где на протяжении десятилетий отмечается устойчивая экономическая и политическая ситуация и максимально развита банковская структура. В выбранной стране должно отсутствовать двойное налогообложение заграничного счета. На данный момент времени подходящими странами являются Андорра, Швейцария, Нидерланды, Каймановы острова, страны Прибалтики, Кипр, Доминик, Люксембург и Гонконг.Когда со страной определились, пришло время изучить требования к заграничному банку. В нем должно быть:В связи с активным отмыванием денег, многие богатые личности успешно открывают оффшоры на имя другого человека, чтобы отвести от себя лишние подозрения. Поэтому многие банки не желают ограничиваться подлинностью подписи клиента, заверенной нотариусом или подтвержденные апостилью. Они желают лично пообщаться с клиентом, чтобы визуально выявить мошенника задолго до подписания документов.Одна группа иностранных банков идеальнейшим образом подходит для хранения и накопления депозитов. Другая – для многочисленных расчетных операций.Подобный сервис позволяет без посредников и переводчиков эффективно решать массу возникающих вопросов.Многие банки для удобства клиентов разрешают оперировать финансами на отрытом у них счету в отделениях банков-партнеров, а также при помощи телефонных звонков, электронной почты и факса.степень конфиденциальности банковского учреждения, быстрота открытия счета, генерация ключей для онлайн-банкинга и скорость выпуска карты.Внесение наличных в данной ситуации будет непрактично. Чеки иностранные банки не принимают. Остается один вариант – международные электронные переводы, за которые придется платить дополнительную комиссию.Именно для этой цели иностранные банки должны выдать своим клиентам дебетовую карту. Если за один раз снимать крупную сумму денег, то расходы по данному сервису удастся немного снизить. Часть оффшорных банков согласны на выписку чеков. Но этот сервис сводит на нет конфиденциальность инвесторов. И не все наши банки принимают чеки в работу от иностранных партнеров. Наиболее экономным вариантом обналичивания денег считается работа сразу с двумя счетами. С оффшорного счета деньги переводятся на банковский счет, открытый в своей стране. Но в этом случае вашей персоной может заинтересоваться налоговая инспекция.Нестабильная экономическая ситуация, которая длится в наших странах уже не первый год, заставляет искать новые возможности сохранения и приумножения крупных сумм прибыли. В этом случае можно воспользоваться услугами оффшора иностранных банков. Если размещать капитал на несколько лет в привлекательной экономической зоне, то полученные проценты прибыли с лихвой перекроют все сопутствующие расходы. Что касается отчетности перед налоговой инспекцией, то это индивидуальное дело каждого из нас.Уважаемые читатели, обращаю ваше внимание на тот факт, что данная статья является всего лишь пособием для тех пользователей, которым еще не приходилось сталкиваться с оффшорными счетами, но при этом данная информация уже их интересует. Если вы уже воспользовались этим сервисом и стали обладателем оффшора, либо же не первый год отслеживаете информацию по данной теме, поделитесь своими размышлениями, дополните ответы своими замечаниями и ценными фактами. Тогда эта тема превратится в настоящее руководство для очередных состоявшихся инвесторов.Автор:Авторские права на статью принадлежат

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