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Фармкомпании США и Европы потеряли почти $40 млрд после пресс-конференции Трампа

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#1
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Фармкомпании США и Европы потеряли почти $40 млрд после пресс-конференции Трампа
12.01.2017, 20:23

Во время своей первой пресс-конференции с момента избрания на пост президента США Дональд Трамп обвинил фармацевтические компании в «безнаказанном убийстве» людей. По мнению избранного главы государства, цены на лекарства на американском рынке слишком завышены и их необходимо будет снизить. «Мы крупнейший в мире покупатель лекарств, и мы не можем добиться разумных цен на них»,— заявил господин Трамп.

Сразу после этого заявления котировки всех ведущих американских фармкомпаний поползли вниз. Падение продолжилось и в четверг и распространилось и на европейских игроков. В итоге за два дня рыночная капитализация ведущих компаний США сократилась в общей сложности уже на $25 млрд, а европейских — более чем на $14 млрд. Инвесторы опасаются, что господин Трамп примет меры, которые затронут не только американских производителей, но и всю фармацевтическую индустрию в целом.

Источник: http://www.kommersant.ru/doc/3189250
NikofAlex на форуме  
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