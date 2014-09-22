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MFI - Mining Farm Ферма для добычи крипто-валюты.
Проект по добыче криптовалют является одним из перспективных направлений вложения денежных средств в настоящее время. Проект уже запущен и имеет постоянный доход от добычи и продажи криптовалют.
Майнингом криптовалюты занимаемся более 1 года, за это время собралась команда профессионалов по разным областям, программирование, администрирование, управление, планирование и др.
Накоплен огромный опыт в данном направлении, множество нужных мелочей уже реализовано и не меньше находится в процессе реализации.
Какими ресурсами мы располагаем:
1. Множество поставщиков комп. оборудования из Китая. Обмен, ремонт, скидки, безграничный ассортимент.
2. Доставка оборудования в РФ менее чем за 1 неделю.
3. Участок земли с установленным транформатором и помещением под оборудование с заземляющим контуром.
4. Партнеры для изготовления стоек под фермы из алюминиевого профиля, готовых работать под любой объем.
5. Охрана осуществляется ЧОП.
6. Пожарная сигнализация, видеонаблюдение, удаленное управление, удаленная перезагрузка отдельных майнеров.
7. Интернет - оптика + два резервных модема 4G от разных провайдеров.
8. Система вентиляции.
9. Более 200 GPU AMD, блоки питания DELL 2.1 Квт, база запасных частей (проводка, рейзеры, блоки, мат. платы итп).
Какие планы:
1. Дальнейшее снижение цены закупки путем уменьшения посредников. Требуются большие постоянные объемы закупок.
2. Установка более мощного трансформатора
3. Разработка ПО для увеличения КПД майнеров.
4. Протяжка двух дополнительных каналов оптики от разных провайдеров.
5. Увеличение количества майнеров.
6. Увеличение ставок по вкладам.
Гарантии:
1. Опыт.
2. Железо для геймеров всегда в цене.
Выплаты:
Выплаты осуществляются гарантированно начиная с первого месяца после даты инвестирования в течении 12 месяцев.
Если инвестор желает забрать средства, то не позднее 11 месяцев с момента инвестиции необходимо подать заявление на вывод средств из проекта.
При отсутствии заявления, вклад автоматически продляется на следующие 12 месяцев.
Годовые проценты зависят от суммы инвестирования в данный проект.
36% > 50 STU
39% > 100 STU
42% > 200 STU
45% > 500 STU
48% > 1 000 STU
51% > 2 000 STU
54% > 5 000 STU
57% > 10 000 STU
60% > 20 000 STU
63% > 50 000 STU
66% > 100 000 STU