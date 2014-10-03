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В РФ предлагают, чтобы только банки выдавали бы займы "до зарплаты"

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#1
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В РФ предлагают, чтобы только банки выдавали бы займы "до зарплаты"


В Госдуме России фактически сложилось лобби, которое ратует за, чтобы запретить нашим МФО работать в том виде как это делают они сейчас. И в скором времени депутаты готовятся рассмотреть законопроект, который заставит все российские МФО перейти под управление банков, а если точнее, то открывать МФО будет разрешено только нашим банковским структурам.

Однако, тут не всё так однозначно как кажется некоторым российским депутатам. Да вроде дорога выстлана благими намерениями и цель депутатов - это заставить заниматься выдачей микрозаймов профессионалов, а какова цена? Ведь теперь они предлагают, чтобы желающие выдавать микрозаймы получали бы лицензию от ЦБ РФ на банковскую деятельность, открывали бы свой банк и вперёд, к светлому будущему - выдавайте займы населению на здоровье! Ну или на крайний случай, открывай при работающем банке дочернюю организацию, легализуйся и работай, но это всё стоит денег, причем гораздо больших чем просто открыть своё МФО. Как после этого микрозаймы будут недорогими? Ведь открыть МФО сейчас стоит 70 млн руб. (это минимальный уставной капитал), а открыть банк, то уже 300 млн руб. - почувствуйте разницу, как говориться.

Оппоненты предлагаемой идеи заявляют, что "валить" сейчас наши МФО не очень логично, ведь не все же берут по-глупости такие займы, а потом не могут их вернуть, но кому-то они порой жизненно необходимы и такие люди платят вовремя и полностью - зачем их лишать такой финансовой возможности? Тем более сейчас, в связи проводимыми чистками банковской сферы Центробанком РФ, количество банковских отделений и так сокращается с каждым днем всё больше и больше и причём по многим нашим регионам и вот тут-то на помощь приходят МФО, то есть они как бы замещают собой банковские структуры. Ну а кроме того, они же еще выдают займы гражданам, у которых нет, к примеру, никакой кредитной истории и таким ох как порою сложно получить обычный кредит в нашем банке. Да и целом, ведь микрозаймы никто насильно брать не заставляет - пора уже становится финансово грамотным, не век же в учениках ходить.

Однако на эти доводы идут также свои возражения, что мол новые банки сейчас в России почти не открываются, а вот МФО открыть довольно просто и в настоящее время их у нас насчитывается уже боле 2000 и это не предел. И хотя их работа сейчас у нас стала регулироваться ЦБ РФ, однако требований к ним гораздо меньше, чем к банкам и открыть МФО может любой гражданин или группа лиц, которые организуют юрлицо, дело только в деньгах, как упомянуто выше - 70 млн рублей на бочку и вот оно: - готовое МФО.

Соответственно, пока дискуссия между специалистами на этом рынке продолжается - что всё отдать под управление банков или пока оставить как есть, то есть МФО пока касаться. Вероятность, того, что Дума учтет все точки зрения и с учетом этого доработает законопроект до "приемлемого состояния", чтобы он устроил большинство пока еще остается. Ведь надежда как известно умирает последней.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5877c28385237
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