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Стал известен масштаб "дыры" в капитализации лишенных лицензии банков России

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Старый Сегодня, 21:44
#1
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Стал известен масштаб "дыры" в капитализации лишенных лицензии банков России


Центральный Банк России опубликовал сводный доклад по всей банковской системе страны. В частности, представители мегарегулятора указали на размер "дыры" в капитализации тех банков, что были лишены лицензий в 2016 году. За прошлый год таких банков было 97, а размер капитала, который недосчитался Центробанк на их балансе, равняется 560 млрд рублей. При этом, как заявляет неназванный источник в руководстве ЦБ РФ, разговор идёт только о тех банках, которые были лишены лицензий и признаны банкротами по решению суда. По остальным банкам, которым было запрещено работать, информации о недостаче не имеется.

Из опубликованной информации стало известно, что временные администрации, назначенные в обанкротившиеся банки, выявили активов всего лишь на 190 млрд рублей, тогда, как заявлена, была, куда большая сумма, 750 млрд рублей. При этом размер кредитных обязательств на банках-банкротах оказалось больше, чем указывалось ими в отчётах, на 30 млрд рублей. Заявлено было 800 млрд рублей.

По мнению журналистов, все средства, что пропали со счетов обанкротившихся банков, были выведены за границу, посредством выдачи фиктивных кредитов, а так же через покупку неликвидных ценных бумаг по завышенной цене.

Несмотря на такую устрашающую информацию, что идёт из банковского сектора России, Алексей Симановский, который является советником председателя ЦБ, уверяет общественность в том, что программа оздоровления финансовой системы страны прошла успешно.

Как заявляют аналитики, 2016 год стал рекордным годом по объёмам выданных застрахованных вкладов Агентством по страхованию вкладов. По самым скромным подсчётам АСВ пришлось выплатить более 500 млрд рублей, в том числе и по забалансовым банковским депозитам. То есть по тем вкладам, которые банки не отображали в своей отчётности.

В 2015 году размер компенсаций по системе страхований банковских депозитов был куда скромнее - 370 млрд рублей. И уже к октябрю 2016 года все фонды АСВ были исчерпаны, в связи с чем руководство Центрально Банка было вынуждено выдать кредит Агентству по страхованию вкладов на сумму 220 млрд рублей. Таким образом, общая задолженность АСВ перед ЦБ России достигла 820 млрд рублей.

Не смотря на бодрые доклады со стороны Эльвиры Набиуллиной, уже с 2014 года фонды АСВ пополнялись за счёт работы печатного станка Центрального Банка, практически с самого начала зачистки банковского сектора. За прошедшее время, с рынка банковских услуг было удалено 186 банков. А прошедший год стал рекордным по количеству изъятых банковских лицензий.

Whore65

специально для mmgp.ru
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