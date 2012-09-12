Valiano - Valiano.biz

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Valiano.biz - это объединение инвесторов, чьи усилия направлены на получение максимальной прибыли. Valiano.biz занимается перераспределением средств пользователей от одного к другому, тем самым обеспечивая высокий процент к депозитам и привлекательную партнерскую программу. Наш проект предлагает от 7 до 44 % к телу депозита за различный период,а так же 7 % реферальных отчислений. Единственная цель создания Valiano.biz - доказать то, что совместно введение подобных проектов может оказаться успешным и перспективным. Мы будем работать до тех пор пока будут инвесторы, несмотря на праздники и времена года! Администрация забирает себе «админский процент» в виде 10 % от баланса системы.
Тарифный план:
7% Через 24 часа, мин. сумма 100 руб. макс. сумма 2000 руб. каждые 24 часа по 107%
24% Через 48 часов,мин. сумма 2001 руб. макс. сумма 4000 руб.каждые 24 часа по 62%
44% Через 72 часа, мин. сумма 3000 руб. макс. сумма 7000 руб. каждые 24 часа по 48%