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Valiano - Valiano.biz

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 21:26
#1
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 1,948
Благодарностей: 893
КП: 0.155
Valiano - Valiano.biz
Я не админ и не владелец данного проекта!

Старт проекта: 12.01.2017

Языки: RU


Valiano



Описание:

Цитата:
Valiano.biz - это объединение инвесторов, чьи усилия направлены на получение максимальной прибыли. Valiano.biz занимается перераспределением средств пользователей от одного к другому, тем самым обеспечивая высокий процент к депозитам и привлекательную партнерскую программу. Наш проект предлагает от 7 до 44 % к телу депозита за различный период,а так же 7 % реферальных отчислений. Единственная цель создания Valiano.biz - доказать то, что совместно введение подобных проектов может оказаться успешным и перспективным. Мы будем работать до тех пор пока будут инвесторы, несмотря на праздники и времена года! Администрация забирает себе «админский процент» в виде 10 % от баланса системы.
Тарифный план:






7% Через 24 часа, мин. сумма 100 руб. макс. сумма 2000 руб. каждые 24 часа по 107%

24% Через 48 часов,мин. сумма 2001 руб. макс. сумма 4000 руб.каждые 24 часа по 62%

44% Через 72 часа, мин. сумма 3000 руб. макс. сумма 7000 руб. каждые 24 часа по 48%




Подробности и особенности проекта:


-Платежные системы: Payeer, PerfectMoney, QIWI

-Минимальный вклад: 100р.

-Партнерская программа: - 7%

-Выплаты: Ручные

-Скрипт: Самописный

-SSL: COMODO


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-Мой вклад:
Цитата:
The amount of 10 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U7268...->U13513212. Memo: Shopping Cart Payment. . Date: 17:29 12.01.17. Batch: 160046191.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!


добавлено через 5 минут
Для любителей проектов из ВК
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Последний раз редактировалось fora4ka; Сегодня в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
fora4ka на форуме  
Старый Сегодня, 21:32
#2
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 7,643
Благодарностей: 2,905
КП: 0.008
Re: Valiano - Valiano.biz
киви есть можно депать
__________________
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Millioner2014 на форуме  
Старый Сегодня, 21:34
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.05.2015
Сообщений: 3,385
Благодарностей: 7,607
КП: 0.440
Re: Valiano - Valiano.biz
Цитата:
Сообщение от fora4ka Посмотреть сообщение
Для любителей проектов из ВК
хорошая мысль - сделать отдельную ветку
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pooh95 на форуме  
Старый Сегодня, 21:34
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,552
Благодарностей: 6,126
КП: 0.211

награды Волшебный горшочек 
Re: Valiano - Valiano.biz
Цитата:
Пользователей 179
Только стартовал и уже ...
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moskva на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:40
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