Valiano - Valiano.biz Я не админ и не владелец данного проекта!



Старт проекта: 12.01.2017



Языки: RU





Valiano







Описание:



Цитата: Valiano.biz - это объединение инвесторов, чьи усилия направлены на получение максимальной прибыли. Valiano.biz занимается перераспределением средств пользователей от одного к другому, тем самым обеспечивая высокий процент к депозитам и привлекательную партнерскую программу. Наш проект предлагает от 7 до 44 % к телу депозита за различный период,а так же 7 % реферальных отчислений. Единственная цель создания Valiano.biz - доказать то, что совместно введение подобных проектов может оказаться успешным и перспективным. Мы будем работать до тех пор пока будут инвесторы, несмотря на праздники и времена года! Администрация забирает себе «админский процент» в виде 10 % от баланса системы. Тарифный план:













7% Через 24 часа, мин. сумма 100 руб. макс. сумма 2000 руб. каждые 24 часа по 107%



24% Через 48 часов,мин. сумма 2001 руб. макс. сумма 4000 руб.каждые 24 часа по 62%



44% Через 72 часа, мин. сумма 3000 руб. макс. сумма 7000 руб. каждые 24 часа по 48%









Подробности и особенности проекта:



-Платежные системы: Payeer, PerfectMoney, QIWI



-Минимальный вклад: 100р.



-Партнерская программа: - 7%



-Выплаты: Ручные



-Скрипт: Самописный



-SSL: COMODO





Посмотреть/Зарегистрироваться

-Мой вклад:

Цитата: The amount of 10 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U7268...->U13513212. Memo: Shopping Cart Payment. . Date: 17:29 12.01.17. Batch: 160046191. Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!



