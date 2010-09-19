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Платформа кредитования малого и среднего бизнеса Funding Circle привлекла $100 млн



Европейская финтех-индустрия привлекла еще больший объем инвестиций. Лондонская платформа P2P-кредитования Funding Circle, которая помогает малому и среднему бизнесу находить инвесторов, получила $100 млн. финансирования. Текущий инвестиционный раунд возглавила компания Accel, кроме того, в нем участвовали и другие действующие инвесторы: Baillie Gifford, Ribbit Capital, Sands Capital, DST Global, Rocket Internet, а также Index Ventures, Temasek и остальные.



Соучредитель и генеральный директор компании Самир Десаи не стал раскрывать новую оценочную стоимость Funding Circle, за исключением того, что она стала немного выше, чем была в 2015 году. Тогда была опубликована информация о том, что компания уже оценена в более чем $1 млрд.



Представители стартапа заявили, что это самый большой раунд финансирования для европейских финтех-компаний, начиная с апреля 2015 года (рекорд был установлен самой Funding Circle, которая тогда привлекла $150 млн.). В общем, 2017 год начался с довольно активного финансирования всего финтех-сектора: только на этой неделе стартап мобильных платежей iZettle объявил о получении инвестиций в размере $63 млн., а CompareEuropeGroup привлекла $21 млн.



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Текущий инвестиционный раунд серии F увеличил общий объем полученного Funding Circle финансирования до $375 млн. Привлеченные сегодня $100 млн. пришлись на очень интересное время для данного стартапа.



С одной стороны сама компания росла быстрыми темпами. В 2016 году было оформлено займов на общую сумму в £1,1 млрд. ($1,3 млрд.) на международном уровне (стартап ведет свою деятельность в Европе и США, а также в Великобритании, которая в настоящее время является для него крупнейшим рынком). При этом в 4-м квартале эти показатели достигли £400 млн., что равнозначно росту до 90 процентов в годовом исчислении.



Чтобы было проще понять рост финансовых показателей Funding Circle в прошлом году, представители компании сообщили, что общая сумма выданных на их платформе кредитов (с момента ее основания в 2010 году) составила £2,5 млрд.



С другой стороны, Funding Circle фактически не требуются новые вливания денег, но сейчас довольно трудное время для кредитования стартапов, учитывая отдельные скандалы, которые мы наблюдали вокруг Lending Club и Wonga.



"В прошлом году был сложный рынок, особенно для интернет-кредитования. Но мы чувствуем себя довольно хорошо в нашем сегодняшнем положении. У нас еще остались значительные средства от нашего предыдущего финансирования, но мы хотели бы воспользоваться текущей возможностью, чтобы увеличить капитализацию своего бизнеса. Это поможет еще больше укрепить доверие к нам со стороны британского и европейского правительств. Мы уже зарекомендовали себя в качестве надежной альтернативы традиционным банкам, и этот раунд является дополнительным подтверждением нашего прогресса и успешного роста нашего бизнеса. С этой целью привлеченные средства будут вложены в дальнейшее развитие платформы Funding Circle и создание новых инструментов, чтобы сделать ее еще более надежной", — сообщил Десаи.



Деятельность данной платформы, которая активно кредитует предпринимателей, также выгодна и для правительств — для общего повышения занятости населения и экономики в целом, и потому подобный подход эффективно работает.



"Funding Circle стала настоящей историей успеха для британской финтех-индустрии и свежие новости, что она привлекла £80 млн. ($100 млн.) инвестиций являются еще одним свидетельством растущей важности этой отрасли", — отметил министр финансов Филипп Хаммонд. "Это еще один вотум доверия от Великобритании для компании, которая играет важную роль в нашей экономике, так как она помогает предприятиям развиваться и создавать новые рабочие места".







В настоящее время платформа Funding Circle работает с 60 000 индивидуальными аккредитованными инвесторами, в том числе с физическими лицами, местными и национальными правительствами, Европейским инвестиционным банком и множеством других финансовых институтов, таких как пенсионные фонды, которые уже выдали кредиты более 25 000 предприятиям. Дальнейшие планы предусматривают подключение к данной платформе и розничных инвесторов, комментирует Десаи. Что касается возврата средств, то он сообщил, что в Великобритании компания получила за год выплат на сумму более £100 млн., и работает над тем, чтобы ежегодно возвращать около 7 процентов.



Относительно дальнейших планов, Funding Circle станет продолжать развиваться на своем рынке и осуществлять финансовые операции на других рынках для расширения своего бизнеса, аналогично тому, как компания вышла на рынок США, когда она в 2013 году приобрела Endurance Lending Network.



Десаи также сообщил, что пока нет никаких планов на IPO, но в долгосрочной перспективе это должно стать главной целью компании. "Мы всегда хотели, чтобы Funding Circle была публичной компанией и вела бизнес в соответствии с теми принципами, о которых мы всегда заботимся — быть платформой, которая демонстрирует максимальную прозрачность в своей деятельности".



Подобный подход является одной из весомых причин, почему Funding Circle получает в полном объеме финансирование от своих текущих инвесторов, а не ищет новых.



"Мы были впечатлены работой команды Funding Circle еще со времени наших ранних инвестиций в данную компанию. Она достигла значительного прогресса сразу на нескольких международных рынках, предоставляя привлекательные варианты кредитования для малых и средних предприятий и привлекательную прибыль для инвесторов платформы", — заявил Гарри Нелис, управляющий партнер Accel. "Текущее финансирование делает Funding Circle крупнейшей и наиболее капитализированной в мире платформой кредитования малого и среднего бизнеса, и мы с удовольствием продолжим поддерживать ее развитие и в будущем".



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/01/11/p2...-led-by-accel/



https://text.ru/antiplagiat/5877b7521d940 Европейская финтех-индустрия привлекла еще больший объем инвестиций. Лондонская платформа P2P-кредитования Funding Circle, которая помогает малому и среднему бизнесу находить инвесторов, получила $100 млн. финансирования. Текущий инвестиционный раунд возглавила компания Accel, кроме того, в нем участвовали и другие действующие инвесторы: Baillie Gifford, Ribbit Capital, Sands Capital, DST Global, Rocket Internet, а также Index Ventures, Temasek и остальные.Соучредитель и генеральный директор компании Самир Десаи не стал раскрывать новую оценочную стоимость Funding Circle, за исключением того, что она стала немного выше, чем была в 2015 году. Тогда была опубликована информация о том, что компания уже оценена в более чем $1 млрд.Представители стартапа заявили, что это самый большой раунд финансирования для европейских финтех-компаний, начиная с апреля 2015 года (рекорд был установлен самой Funding Circle, которая тогда привлекла $150 млн.). В общем, 2017 год начался с довольно активного финансирования всего финтех-сектора: только на этой неделе стартап мобильных платежей iZettle объявил о получении инвестиций в размере $63 млн., а CompareEuropeGroup привлекла $21 млн.Текущий инвестиционный раунд серии F увеличил общий объем полученного Funding Circle финансирования до $375 млн. Привлеченные сегодня $100 млн. пришлись на очень интересное время для данного стартапа.С одной стороны сама компания росла быстрыми темпами. В 2016 году было оформлено займов на общую сумму в £1,1 млрд. ($1,3 млрд.) на международном уровне (стартап ведет свою деятельность в Европе и США, а также в Великобритании, которая в настоящее время является для него крупнейшим рынком). При этом в 4-м квартале эти показатели достигли £400 млн., что равнозначно росту до 90 процентов в годовом исчислении.Чтобы было проще понять рост финансовых показателей Funding Circle в прошлом году, представители компании сообщили, что общая сумма выданных на их платформе кредитов (с момента ее основания в 2010 году) составила £2,5 млрд.С другой стороны, Funding Circle фактически не требуются новые вливания денег, но сейчас довольно трудное время для кредитования стартапов, учитывая отдельные скандалы, которые мы наблюдали вокруг Lending Club и Wonga."В прошлом году был сложный рынок, особенно для интернет-кредитования. Но мы чувствуем себя довольно хорошо в нашем сегодняшнем положении. У нас еще остались значительные средства от нашего предыдущего финансирования, но мы хотели бы воспользоваться текущей возможностью, чтобы увеличить капитализацию своего бизнеса. Это поможет еще больше укрепить доверие к нам со стороны британского и европейского правительств. Мы уже зарекомендовали себя в качестве надежной альтернативы традиционным банкам, и этот раунд является дополнительным подтверждением нашего прогресса и успешного роста нашего бизнеса. С этой целью привлеченные средства будут вложены в дальнейшее развитие платформы Funding Circle и создание новых инструментов, чтобы сделать ее еще более надежной", — сообщил Десаи.Деятельность данной платформы, которая активно кредитует предпринимателей, также выгодна и для правительств — для общего повышения занятости населения и экономики в целом, и потому подобный подход эффективно работает."Funding Circle стала настоящей историей успеха для британской финтех-индустрии и свежие новости, что она привлекла £80 млн. ($100 млн.) инвестиций являются еще одним свидетельством растущей важности этой отрасли", — отметил министр финансов Филипп Хаммонд. "Это еще один вотум доверия от Великобритании для компании, которая играет важную роль в нашей экономике, так как она помогает предприятиям развиваться и создавать новые рабочие места".В настоящее время платформа Funding Circle работает с 60 000 индивидуальными аккредитованными инвесторами, в том числе с физическими лицами, местными и национальными правительствами, Европейским инвестиционным банком и множеством других финансовых институтов, таких как пенсионные фонды, которые уже выдали кредиты более 25 000 предприятиям. Дальнейшие планы предусматривают подключение к данной платформе и розничных инвесторов, комментирует Десаи. Что касается возврата средств, то он сообщил, что в Великобритании компания получила за год выплат на сумму более £100 млн., и работает над тем, чтобы ежегодно возвращать около 7 процентов.Относительно дальнейших планов, Funding Circle станет продолжать развиваться на своем рынке и осуществлять финансовые операции на других рынках для расширения своего бизнеса, аналогично тому, как компания вышла на рынок США, когда она в 2013 году приобрела Endurance Lending Network.Десаи также сообщил, что пока нет никаких планов на IPO, но в долгосрочной перспективе это должно стать главной целью компании. "Мы всегда хотели, чтобы Funding Circle была публичной компанией и вела бизнес в соответствии с теми принципами, о которых мы всегда заботимся — быть платформой, которая демонстрирует максимальную прозрачность в своей деятельности".Подобный подход является одной из весомых причин, почему Funding Circle получает в полном объеме финансирование от своих текущих инвесторов, а не ищет новых."Мы были впечатлены работой команды Funding Circle еще со времени наших ранних инвестиций в данную компанию. Она достигла значительного прогресса сразу на нескольких международных рынках, предоставляя привлекательные варианты кредитования для малых и средних предприятий и привлекательную прибыль для инвесторов платформы", — заявил Гарри Нелис, управляющий партнер Accel. "Текущее финансирование делает Funding Circle крупнейшей и наиболее капитализированной в мире платформой кредитования малого и среднего бизнеса, и мы с удовольствием продолжим поддерживать ее развитие и в будущем".

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