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Росевробанк перевел удаленную идентификацию пользователей на блокчейн

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Росевробанк перевел удаленную идентификацию пользователей на блокчейн

АКБ «РосЕвроБанк» создал прототип системы, позволяющей удаленно идентифицировать клиентов для других кредитных организаций, входящих в межбанковский консорциум. Децентрализованная система позволит клиентам пользоваться услугами и продуктами других банков без необходимости посещения их офисов. Клиенту достаточно будет запросить услугу через приложение у другого банка, клиентом которого он не является, а банк, с помощью технологии блокчейн, идентифицирует пользователя. В результате, пользователи получат доступ к широкому спектру банковских сервисов с помощью одного аккаунта.

Пилотная версия программы реализована на базе блокчейна Эфириума, с применением инфраструктуры Ethereum Consortium Blockchain от Microsoft, которая является частью Azure Blockchain as а Service.

«Разрабатываемое нами решение – первый шаг к формированию альтернативной децентрализованной системы межбанковского обмена данными, на базе инновационных технологий. Такая система будет обладать всеми преимуществами технологии блокчейн: эффективностью, прозрачностью, отказоустойчивостью и безопасностью. Для реализации пилотной версии проекта мы уже пригласили другие банки, заинтересованные в совместном проведении испытаний», — сообщил Александр Васильев, заместитель директора департамента ИТ АКБ «РосЕвроБанк».

Испытания системы будут проводиться в I квартале 2017 года, после чего она будет запущена в коммерческую эксплуатацию.

Источник: Bankir.ru
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Метки
банк, технология блокчейн
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