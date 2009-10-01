Росевробанк перевел удаленную идентификацию пользователей на блокчейн

АКБ «РосЕвроБанк» создал прототип системы, позволяющей удаленно идентифицировать клиентов для других кредитных организаций, входящих в межбанковский консорциум. Децентрализованная система позволит клиентам пользоваться услугами и продуктами других банков без необходимости посещения их офисов. Клиенту достаточно будет запросить услугу через приложение у другого банка, клиентом которого он не является, а банк, с помощью технологии блокчейн, идентифицирует пользователя. В результате, пользователи получат доступ к широкому спектру банковских сервисов с помощью одного аккаунта.
Пилотная версия программы реализована на базе блокчейна Эфириума, с применением инфраструктуры Ethereum Consortium Blockchain от Microsoft, которая является частью Azure Blockchain as а Service.
«Разрабатываемое нами решение – первый шаг к формированию альтернативной децентрализованной системы межбанковского обмена данными, на базе инновационных технологий. Такая система будет обладать всеми преимуществами технологии блокчейн: эффективностью, прозрачностью, отказоустойчивостью и безопасностью. Для реализации пилотной версии проекта мы уже пригласили другие банки, заинтересованные в совместном проведении испытаний», — сообщил Александр Васильев, заместитель директора департамента ИТ АКБ «РосЕвроБанк».
Испытания системы будут проводиться в I квартале 2017 года, после чего она будет запущена в коммерческую эксплуатацию.
Источник: Bankir.ru