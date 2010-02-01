Powerful-energy.net - Powerful-energy

Я не админ проекта
Старт 24.12.2016 ( активно с 10.01.2017 )
Новый проект - Powerful-energy.net
Маркетинг:
OUTDOOR начисления каждый час 0.46% = 11.4% в сутки, профит 14% за 10 дней
Срок депозита 10 дней
Сумма депозита 10$ - 100$
Начисление каждый час
Депозит включен в выплаты
Количество начислений 240
Выплаты автомат
Реинвест возможен
INDOOR начисления каждый час 0.29% = 6.96% в сутки, профит 39.2% за 20 дней
Срок депозита 20 дней
Сумма депозита 101$ - 1000$
Начисление каждый час
Депозит включен в выплаты
Количество начислений 480
Выплаты автомат
Реинвест возможен
OUTINDOOR начисления каждый час 0.29% = 6.24% в сутки, профит 87.2% за 30 дней
Срок депозита 30 дней
Сумма депозита 1001$ - 10000$
Начисление каждый час
Депозит включен в выплаты
Количество начислений 720
Выплаты автомат
Реинвест возможен
Партнерская программа :
10-2-1%
Для представителей 13-3-1.5%
Для того, чтобы стать Представителем ваш нужно выполнить следующие условия:
• Открыть собственный депозит на сумму от 500$
• Пригласить 10 новых участников по своей стандартной партнерской ссылке с суммарной суммой вклада от 500$
• После выполнения этих условий, Вам автоматически будет присвоен статус Представитель компании , за выполнением условий вы можете наблюдать в разделе кабинета "Партнерам".
Конкурсы:
ЗАПИШИ ВИДЕО ОТЗЫВ ИЛИ ОБЗОР И ПОЛУЧИ ОДИН ИЗ ПРИЗОВ:
1 МЕСТО – 50 ДОЛЛАРОВ
2 МЕСТО – 25 ДОЛЛАРОВ
3 МЕСТО – 10 ДОЛЛАРОВ
Подробно о конкурсе - раздел новости
Принимает:
Perfect Money, Payeer,QIWI, Nixmoney, Advcash, Visa/Mastercard
Вклад ( листинг ) :
01.12.17 16:50 Account Transfer -300.00 Sent Payment: 300.00 USD to account U11904874 from U4095553. Batch: 160042051. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 17765, vip-invests.com.
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