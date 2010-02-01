Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,930 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Powerful-energy.net - Powerful-energy

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:09
#1
VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар Sportsmen777
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 4,780
Благодарностей: 1,172
КП: 0.143
Powerful-energy.net - Powerful-energy
Я не админ проекта

Старт 24.12.2016 ( активно с 10.01.2017 )



Новый проект - Powerful-energy.net




Маркетинг:


OUTDOOR начисления каждый час 0.46% = 11.4% в сутки, профит 14% за 10 дней

Срок депозита 10 дней
Сумма депозита 10$ - 100$
Начисление каждый час
Депозит включен в выплаты
Количество начислений 240
Выплаты автомат
Реинвест возможен


INDOOR начисления каждый час 0.29% = 6.96% в сутки, профит 39.2% за 20 дней

Срок депозита 20 дней
Сумма депозита 101$ - 1000$
Начисление каждый час
Депозит включен в выплаты
Количество начислений 480
Выплаты автомат
Реинвест возможен


OUTINDOOR начисления каждый час 0.29% = 6.24% в сутки, профит 87.2% за 30 дней

Срок депозита 30 дней
Сумма депозита 1001$ - 10000$
Начисление каждый час
Депозит включен в выплаты
Количество начислений 720
Выплаты автомат
Реинвест возможен



Партнерская программа : 10-2-1%


Для представителей 13-3-1.5%
Для того, чтобы стать Представителем ваш нужно выполнить следующие условия:
• Открыть собственный депозит на сумму от 500$
• Пригласить 10 новых участников по своей стандартной партнерской ссылке с суммарной суммой вклада от 500$
• После выполнения этих условий, Вам автоматически будет присвоен статус Представитель компании , за выполнением условий вы можете наблюдать в разделе кабинета "Партнерам".


Конкурсы:

ЗАПИШИ ВИДЕО ОТЗЫВ ИЛИ ОБЗОР И ПОЛУЧИ ОДИН ИЗ ПРИЗОВ:

1 МЕСТО – 50 ДОЛЛАРОВ
2 МЕСТО – 25 ДОЛЛАРОВ
3 МЕСТО – 10 ДОЛЛАРОВ

Подробно о конкурсе - раздел новости


Принимает: Perfect Money, Payeer,QIWI, Nixmoney, Advcash, Visa/Mastercard



Вклад ( листинг ) :

01.12.17 16:50 Account Transfer -300.00 Sent Payment: 300.00 USD to account U11904874 from U4095553. Batch: 160042051. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 17765, vip-invests.com.



РЕГИСТРАЦИЯ



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ! - ПРОЕКТ ОТ КОМАНДЫ МММ 2011 RB=100%
РЕФБЕК ДО 200%, СКРОМНЫЙ ПОРТФЕЛЬ СТРАХОВКИ В ХАЙПАХ - НУЖНЫ ЛИ ОНИ ???
ОТКРЫТ НОВЫЙ РАЗДЕЛ - ОБЩЕНИЕ
Последний раз редактировалось Sportsmen777; Сегодня в 21:13.
Sportsmen777 на форуме  
Старый Сегодня, 21:19
#2
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 7,643
Благодарностей: 2,905
КП: 0.008
Re: Powerful-energy.net - Powerful-energy
на добор принесли? не поздновато шлачок на форум?

Цитата:
Сообщение от Sportsmen777 Посмотреть сообщение
( активно с 10.01.2017 )
судя по топу не заметно
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!
Millioner2014 на форуме  
Старый Сегодня, 21:34
#3
VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар Sportsmen777
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 4,780
Благодарностей: 1,172
КП: 0.143
Автор темы Re: Powerful-energy.net - Powerful-energy
Цитата:
Сообщение от Millioner2014 Посмотреть сообщение
на добор принесли? не поздновато шлачок на форум?

судя по топу не заметно
Можно в поисковиках увидеть что сутки назад все ссылки по проекту появились. Да стата... кто ж ее знает

добавлено через 1 минуту
Автовыплата :

01.12.17 17:50 Account Receive +0.87 Received Payment 0.87 USD from account U11904874 to account U4095553. Batch: 160048127. Memo: API Payment. Auto.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ! - ПРОЕКТ ОТ КОМАНДЫ МММ 2011 RB=100%
РЕФБЕК ДО 200%, СКРОМНЫЙ ПОРТФЕЛЬ СТРАХОВКИ В ХАЙПАХ - НУЖНЫ ЛИ ОНИ ???
ОТКРЫТ НОВЫЙ РАЗДЕЛ - ОБЩЕНИЕ
Последний раз редактировалось Sportsmen777; Сегодня в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
Sportsmen777 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Powerful Scalping EA PowerfulScalping Программное обеспечение 66 11.02.2014 21:33
Powerful-Strategy - powerful-strategy.com Mega-Hyip Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 3357 22.10.2011 18:34

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар VictorSamus
Цены на нефть снизилась до 80-летних максимумов
От VictorSamus в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар artemivanov233
Victory Bet | raskrutka-scheta.umi.ru - мошенники
От artemivanov233 в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар Bona
MSeven Investments LTD - MSeveninvest.com
От Bona в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Istrebitel
Скрипт для добавления иконки на страницу PerfectMoney
От Istrebitel в разделе «Perfect Money»
Аватара нет
bistrodengi.net - bistrodengi
От avanguard в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Bluetooth-маячки будут везде — прогноз
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube