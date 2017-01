Sportsmen777 VIP-INVESTS.COM



Powerful-energy.net - Powerful-energy Я не админ проекта



Старт 24.12.2016 ( активно с 10.01.2017 )







Новый проект - Powerful-energy.net









Маркетинг:





OUTDOOR начисления каждый час 0.46% = 11.4% в сутки, профит 14% за 10 дней



Срок депозита 10 дней

Сумма депозита 10$ - 100$

Начисление каждый час

Депозит включен в выплаты

Количество начислений 240

Выплаты автомат

Реинвест возможен





INDOOR начисления каждый час 0.29% = 6.96% в сутки, профит 39.2% за 20 дней



Срок депозита 20 дней

Сумма депозита 101$ - 1000$

Начисление каждый час

Депозит включен в выплаты

Количество начислений 480

Выплаты автомат

Реинвест возможен





OUTINDOOR начисления каждый час 0.29% = 6.24% в сутки, профит 87.2% за 30 дней



Срок депозита 30 дней

Сумма депозита 1001$ - 10000$

Начисление каждый час

Депозит включен в выплаты

Количество начислений 720

Выплаты автомат

Реинвест возможен







Партнерская программа : 10-2-1%





Для представителей 13-3-1.5%

Для того, чтобы стать Представителем ваш нужно выполнить следующие условия:

• Открыть собственный депозит на сумму от 500$

• Пригласить 10 новых участников по своей стандартной партнерской ссылке с суммарной суммой вклада от 500$

• После выполнения этих условий, Вам автоматически будет присвоен статус Представитель компании , за выполнением условий вы можете наблюдать в разделе кабинета "Партнерам".





Конкурсы:



ЗАПИШИ ВИДЕО ОТЗЫВ ИЛИ ОБЗОР И ПОЛУЧИ ОДИН ИЗ ПРИЗОВ:



1 МЕСТО – 50 ДОЛЛАРОВ

2 МЕСТО – 25 ДОЛЛАРОВ

3 МЕСТО – 10 ДОЛЛАРОВ



Подробно о конкурсе - раздел новости





Принимает: Perfect Money, Payeer,QIWI, Nixmoney, Advcash, Visa/Mastercard







Вклад ( листинг ) :



01.12.17 16:50 Account Transfer -300.00 Sent Payment: 300.00 USD to account U11904874 from U4095553. Batch: 160042051. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 17765, vip-invests.com.







РЕГИСТРАЦИЯ







Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

