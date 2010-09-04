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Дания официально отменила банковские чеки

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Дания официально отменила банковские чеки

Центробанк Дании официально отменил банковские чеки. Начиная с 1 января 2017 года банк больше не будет обналичивать чеки других банков. Но у клиентов все еще остается возможность обналичить чеки, обратившись в тот же банк, который их выписывает.

Ранее чеки часто использовались в стране. Пик их популярности выпал на 80-е годы прошлого столетия. Тогда в Дании выписывалось более 200 чеков ежегодно. Сейчас же, с развитием технологий в платежной индустрии потребители предпочитают другие платежные методы — мобильные платежи и национальную дебетовую карту Dankort.


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Метки
банки, новости
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