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Курс на 30? в Украине резко подорожает доллар, - эксперт

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Старый Сегодня, 21:06
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Курс на 30? в Украине резко подорожает доллар, - эксперт
Курс американской валюты может подняться до 29 гривен и выше, однако к концу года гривна стабилизируется.

Январь и февраль – сложные месяцы для национальной валюты и в этот период можно ожидать “пика” падения гривны. После курс стабилизируется, однако в первые месяцы 2017-го, по прогнозам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, доллар может обойтись украинцам в 28,5 – 29 гривен.

В феврале на курс гривны повлияет необходимость закупать энергоресурсы за границей и конъюнктура на внешних рынках. Как отмечает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, в феврале из-за затяжных выходных в Китае (китайский Новый год наступит 28 января и будет отмечаться 15 дней) происходит спад на рынках руды и стали, которую экспортирует Украина.

“Возможен сезонный всплеск в феврале, как это было в предыдущие три года. Тогда можно ждать пика – курс может быть 28,5 и даже 29 гривен и выше. Но это будет кратковременное явление. Надеюсь, в феврале мы получим транш от МВФ, который позитивно повлияет на курс. Мы знаем, когда МВФ предоставляет нам кредит, курсовые ожидания меняются и гривна укрепляется”, – рассказывает Александр Паращий.

При этом до конца 2017-го, согласно прогнозу Concorde Capital, доллар в Украине будет стоить 28,5 гривны, а в среднем по году – 28 гривен.

“После февраля гривна укрепится и будет плавно идти к отметке 28,5 гривны к концу года. Очевидно, на курс повлияют новости о следующих траншах МВФ. 17 февраля должен быть суд по “кредиту Януковича”, там могут быть негативные сюрпризы. Еще один серьезный фактор – результаты судебных разбирательств “Нафтогаза” и “Газпрома” (будет в первом полугодии)”, – поясняет Александр Паращий.

http://news.finance.ua/ru/news/-/392...dollar-ekspert
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