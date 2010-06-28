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Привет, Bixby: у Samsung Pay тоже появится голосовой помощник

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Привет, Bixby: у Samsung Pay тоже появится голосовой помощник

Samsung оснастит свой мобильный платежный сервис Samsung Pay виртуальным ассистентом Bixby. Об этом сообщает портал Galaxy Club.

Еще точно неизвестно, как именно будет работать новый сервис, но несколько деталей все-таки попали в СМИ.

Bixby – это разработка Viv Labs, которую впоследствии приобрела компания Samsung.

Ожидается, что голосовой помощник от Samsung будет доступен в двух вариантах: в женском и мужском.

Портал Galaxy Club также сообщает о скором запуске приложения для онлайн-платежей Samsung Pay Mini, которое было анонсировано еще в мае 2016 года.

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новости, платежная система
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