В Европе станут доступны дешевые P2P-переводы по номеру мобильного телефона

В конце 2017 года европейцы смогут совершать P2P-мобильные переводы по всей Европе, используя только номер мобильного телефона получателя, который будет заменять их международный номер банковского счета IBAN.
По слова члена исполнительного совета ЕЦБ Ива Мерша, Евросистема уже ожидает тестирования и полноценного запуска этой стандартизированной службы, позволяющей совершать мобильные платежи с помощью смартфона.
«Эта услуга должна быть запущена к концу 2017 года и не должна ограничиваться национальными IBAN», – заявил Мерш.
Поставщики платежных услуг в ЕС предполагают, что такие мгновенные платежные операции в евро на общеевропейском уровне будут доступны к ноябрю 2017 года.
Также ЕЦБ работает над системой трансграничных платежей в режиме реального времени на всей территории ЕС и снижением стоимости трансакций. Обычные банки берут чрезмерные сборы за трансграничные операции, в то время как финтех-стартапы стали предлагать более конкурентоспособные цены.
По имеющимся данным из предварительной оценки ЕЦБ, цена за сделку будет не больше, чем один евроцент. Регулятор также находится на стадии переговоров с поставщиками финансовых услуг для трансграничных сделок, пробуя снизить их стоимость до половины евроцента.
Решение по этому вопросу ожидается в июне 2017 года.
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