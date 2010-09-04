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Opera запускает новый экспериментальный браузер Neon

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Opera запускает новый экспериментальный браузер Neon

В последнее время разработчики популярных браузеров нечасто удивляют пользователей различными инновационными нововведениями. Обычно на смелые эксперименты решаются те, кто только выходит на рынок. Однако, как показывает практика, иногда и крупные компании выпускают нечто необычное. Например, на днях Opera, которая в прошлом году была продана китайскому консорциуму, представила новый экспериментальный браузер. Новинка получила название Opera Neon.

Если говорить коротко, то Opera Neon достаточно сильно отличается от привычных браузеров. Разработчики отказались от обычной адресной строки, панели с открытыми вкладками и закладками, а сами сайты открываются в дополнительном окне, которое отображается поверх браузера - выглядит красиво, но не слишком удобно.


На смену панели вкладок пришла специальная область в правой части экрана. В ней отображаются все открытые страницы. При этом кнопка для открытия новой "вкладки" располагается в левой части экрана - в отдельной панели. Кроме неё слева можно найти специальный раздел, в который попадают все вкладки со звуками и видео, инструмент для создания скриншотов и раздел с загрузками.


Что касается закладок и адресной строки, то их аналоги можно найти в пустом окне новой вкладки. Правда, пользоваться ими не слишком удобно. Разработчики Opera Neon не предусмотрели никаких удобных фильтров или папок, которые бы позволили пользователям упорядочить свои закладки. К недостаткам нового браузера также можно отнести отсутствие плагинов.


Однако представители Opera подчёркивают, что Neon изначально задумывался как эксперимент. С его помощью разработчики планировали опробовать некоторые новые функции и идеи, которые в будущем можно будет внедрить в браузер Opera.

Скачать Opera Neon можно на официальном сайте компании.

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