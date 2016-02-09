|
Сегодня, 21:40
|
Сегодня, 20:49
|
#1
|
Любитель
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 577
Благодарностей: 69
|
Cast21 привлек $800 тыс. для своей водонепроницаемой, дышащей фиксирующей повязки.
Сделка: $800 тыс.
Инвесторы: Memphis Biomed Venture Partners, Innova Memphis, IllinoisVENTURES, Bindley Capital Partners и другие инвесторы-ангелы.
Что они делают: Cast21 создали водонепроницаемую, дышащую повязку. В отличие от традиционного гипса, Cast21 имеет открытую ячеистую конструкцию (создатели вдохновлялись китайской ловушкой для пальцев, кто не знает что это, ниже есть видео), которая позволяет легко мыть и чесать кожу под повязкой. Повязка состоит из термопластичного эластомера, водонепроницаемого материала, приятного на ощупь, с которым легко работать врачам, он лепится к руке пациента с помощью специальных трубок. Помимо прямого назначения фиксировать конечность, он может быть использован для низковольтной электростимуляции, которая помогает срастить кости быстрее, особенно при трудно заживающих переломах, а также сохранить объем мышц.
"У нас есть не только водонепроницаемая, дышащая повязка, но она еще и невероятно проста в использовании, готовое изделие можно применять с минимальной подготовкой", - говорит соучредитель Эшли Мой. "Мы - единственный вариант сейчас совмещающий все эти факторы".
В настоящее время они сосредоточены на повязках для локтевой кости и они нацелены на врачей, которые накладывают на руку по 50-100 гипсов в неделю. Их прибор зарегистрирован в FDA (агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США). Позднее в этом году они пройдут механические испытания в Иллинойском Университете и запуск двух пилотных испытаний с пациентами в медицинских центрах в центральной части штата Иллинойс. Мой сказала, что они будут использовать средства, чтобы доказать технологичность своего продукта, начать и завершить необходимые испытания, и выполнить пилоты в режиме не-исследовательской среды.
"Мы искренне надеемся выпустить полноценный продукт к концу этого года", - сказала Мой.
Другие детали: стартап был основан в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне студентами технических специальностей (сейчас оканчивают последний курс), их имена Эшли Мой, Джейсон Трутнер и Джастин Брукс. Они в настоящее время проходят полгода интернатуры.
Cast21 недавно представлен на конференции Hello Tomorrow в Париже, и прошел программу ускорителя медицинских девайсов Zeroto510 в Мэмфисе. Они также ранее прошли iVenture ускоритель UIUC. В настоящее время они ребята разрываются между ускорителями EnterpriseWorks в Шампейн и MATTER в Чикаго.
Китайская ловушка для пальцев
Переведено специально для форума mmgp: http://chicagoinno.streetwise.co/201...eathable-cast/
Последний раз редактировалось TTLuck2017; Сегодня в 20:51.
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 21:40
|