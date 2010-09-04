Crunchbase определил самых активных инвесторов и самые популярные отрасли 2016 года

Аналитическая стартап-платформа выделила самых активных инвесторов и самые популярные инновационные отрасли прошедшего года.
Согласно отчету Crunchbase, пошедший год был относительно мощным для мировой стартап-экосистемы – объем венчурных инвестиций стал максимальным за последние пять лет. Общая сумма мировых инвестиций за 2016 год достигла примерно $176 млрд. Однако в США этот год стал менее удачным, чем предыдущий. Так, в 2016 году объем венчурных инвестиций в США составил $76 млрд. а в 2015-м – $86 млрд.
Для прошедшего года также характерен спад динамики возникновения единорогов. Для сравнения, в 2015 году новые компании, оценка которых достигала миллиард и более, возникали, чуть ли не каждые три дня. За 2016 год появилось всего немногим менее 40 компаний с первичной оценкой от $1 млрд.
Несмотря на то, что суммы посевных инвестиций увеличились, привлечь их стартапам на seed-стадиях стало несколько проблематично. По средним оценкам, суммы посевных инвестиций в 2016 году выросли на 30% до $900 тыс.
В Crunchbase выделили самых активных инвесторов по различным видам инвестирования:
Самые активные лид-инвесторы мира в 2016 году
Проведя анализ всех сделок прошлого года, эксперты составили список самых значимых из них:
Таким образом, самые популярные стартапы относятся к трем сферам: транспорт, искусственный интеллект и виртуальная реальность.
К слову, инвестиции в искусственный интеллект, который признан одним из самых быстрорастущих секторов рынка в 2016 году, коснулись и украинского рынка. В украинские ИИ-стартапы инвестировано средств такого же порядка, как и в российские, но, к сожалению, значительно меньше, чем в американские или западноевропейские. Однако печальнее ситуация обстоит с инвестициями в украинский финтек, и, что еще хуже, в генетику, транспорт и оптимизацию на рабочем месте, где инвестиции равны практически нулю.
Отметим, что лидером пятерки мировых инвесторов в ИИ- стартапы стал бостонский акселератор 500 Startups, куда попадала не одна украинская команда.
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