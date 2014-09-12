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Киевстар, в одностороннем порядке, повышает тарифы

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Старый Сегодня, 20:42
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,309
Благодарностей: 174
КП: 0.066
Киевстар, в одностороннем порядке, повышает тарифы

Киевстар становится самым дорогим оператором в Украине. С февраля месяца оператор в одностороннем порядке переводит всех своих клиентов на новые тарифы – разговоры/онлайн. При чем, они более дорогие.
Прошлые и новые тарифы
«Звонки+» и «КС Смартфон». Теперь клиентам изменят условия на: «КС Онлайн». Соответственно, тарифы возрастут до 70 гривен, вместо 50 по первому и 55 по второму. Но будет предоставляться большее количество услуг.
«Простые вещи» - «29». Вместо двохсот минут безлимита в сети, они получат безлимит за 1.5 гр. в сутки.
Контрактные тарифы «все за»
40 – 65.
70 – 90.
95 –110.
120 – 125.
150 - 175.
Кроме этого, по всем тарифам увеличится тариф за оплату звонков на номера других операторов.
Как заявил Горбань, в интервью Лига.нет, уже прошла пора воевать за клиентуру. Настала пора конструктивно работать с теми, кто уже и так является клиентом оператора.

Источники:
№1: Лига Бизнес
№2: УБР
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Обзор перспективного партизана - Criaton
Последний раз редактировалось jurgan; Сегодня в 20:51. Причина: Уник
jurgan вне форума  
Старый Сегодня, 20:57
#2
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,309
Благодарностей: 174
КП: 0.066
Автор темы Re: Киевстар, в одностороннем порядке, повышает тарифы
Уникальность текста 100 процентов
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Обзор перспективного партизана - Criaton
jurgan вне форума  
Старый Сегодня, 21:02
#3
Любитель
 
Имя: Светлана
Пол: Женский
Адрес: Славянск-на-Кубани
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 786
Благодарностей: 39
КП: 0.040
Re: Киевстар, в одностороннем порядке, повышает тарифы
Ага, значит клиентуру набрали, а теперь можно и повсеместно тарифы повышать. А ведь клиенты при таком подходе потихоньку разбежаться могут к другим операторам сотовой связи.
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