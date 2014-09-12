Киевстар, в одностороннем порядке, повышает тарифы

Киевстар становится самым дорогим оператором в Украине. С февраля месяца оператор в одностороннем порядке переводит всех своих клиентов на новые тарифы – разговоры/онлайн. При чем, они более дорогие.
Прошлые и новые тарифы
«Звонки+» и «КС Смартфон». Теперь клиентам изменят условия на: «КС Онлайн». Соответственно, тарифы возрастут до 70 гривен, вместо 50 по первому и 55 по второму. Но будет предоставляться большее количество услуг.
«Простые вещи» - «29». Вместо двохсот минут безлимита в сети, они получат безлимит за 1.5 гр. в сутки.
Контрактные тарифы «все за»
40 – 65.
70 – 90.
95 –110.
120 – 125.
150 - 175.
Кроме этого, по всем тарифам увеличится тариф за оплату звонков на номера других операторов.
Как заявил Горбань, в интервью Лига.нет, уже прошла пора воевать за клиентуру. Настала пора конструктивно работать с теми, кто уже и так является клиентом оператора.
Источники:
№1: Лига Бизнес
№2: УБР