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В 2016 году возвращено 20 млрд рублей долгов по зарплате
Прокуроры выявили и устранили 4,7 млн нарушений прав граждан.
Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что в 2016 году по актам возглавляемого им ведомства погашены долги по зарплате на 20 млрд рублей, сообщает ТАСС.
По словам Чайки, также прокурорами выявлено и устранено 4,7 млн нарушений прав граждан.
приводит ТАСС его слова.
Цитата:
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"В центре внимания находились вопросы обеспечения законности при проведении выборов депутатов Госдумы, исполнения законов о здравоохранении, защите интересов несовершеннолетних, инвалидов, ветеранов", -
Накануне президент России Владимир Путин, выступая на торжественном заседании, посвященном 295-летию прокуратуры, потребовал от работников ведомства держать под особым контролем соблюдение трудового законодательства.
12 января отмечается День работника прокуратуры.
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