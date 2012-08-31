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В 2016 году возвращено 20 млрд рублей долгов по зарплате

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В 2016 году возвращено 20 млрд рублей долгов по зарплате
Прокуроры выявили и устранили 4,7 млн нарушений прав граждан.



Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что в 2016 году по актам возглавляемого им ведомства погашены долги по зарплате на 20 млрд рублей, сообщает ТАСС.

По словам Чайки, также прокурорами выявлено и устранено 4,7 млн нарушений прав граждан.

Цитата:
"В центре внимания находились вопросы обеспечения законности при проведении выборов депутатов Госдумы, исполнения законов о здравоохранении, защите интересов несовершеннолетних, инвалидов, ветеранов", -
приводит ТАСС его слова.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на торжественном заседании, посвященном 295-летию прокуратуры, потребовал от работников ведомства держать под особым контролем соблюдение трудового законодательства.

12 января отмечается День работника прокуратуры.
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