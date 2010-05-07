Как выглядит колониальный налог в пользу США на примере Volkswagen

Германский автомобильный концерн Volkswagen AG согласился на окончательно установленную сумму штрафа, в размере 4,3 млрд долларов, в казну США, в рамках так называемого "дизельного скандала". Более, того, руководство компании решило не тянуть с судебными тяжбами, и полностью признать вину по всем трём пунктам уголовного дела, которые были возбуждены в соответствии с американским уголовным правом. Признание вины по уголовным делам автоматически вешает на германский автоконцерн штраф на сумму 2,8 млрд долларов. Что так же даёт право американскому правительству на срок до трёх лет назначить независимый мониторинг за компанией. Оставшаяся сумма, а именно 1,45 млрд долларов концерн Volkswagen AG готов выплатить, не дожидаясь различных федеральных, экологических и других гражданских исков. Ко всему прочему, компания готова выделить дополнительно 50 млн долларов по всем ранее зарегистрированным претензиям в рамках закона о финансовых учреждениях.
Наверняка читателям новости стоит напомнить историю самого скандала. Германский автомобильный концерн Volkswagen AG обвинили в США в том, что ПО, которым снабжались автомобили, продаваемые в Америке, специально занижало показатели выброса в атмосферу вредных веществ. После проверки, правительство США заставило убрать с автомобильного рынка страны 482000 легковых автомобиля не только компании Volkswagen AG, но и компании Audi. Все эти машины были проданы на территории Америки в период с 2009 по 2015 годы. Под давлением властей Штатов, руководство германского концерна было вынуждено выкупить у автовладельцев свои автомобили, по цене новых. Ко всему прочему, дополнительно, каждый автовладелец получил компенсацию от компании, за моральный ущерб.
Между тем, германский автомобильный концерн Volkswagen AG является ведущим автопроизводителем на территории Европейского Союза. Дочерними компаниями концерна являются такие известные автопроизводители, как Audi, Skoda и Seat. Так же в состав концерна входят производители автомобилей класса "люкс", такие как Lamborghini, Bentley и Bugatti. Выпускает компания Volkswagen AG и грузовые автомобили под брендами Volkswagen Commercial Vehicles и Scania.
Специально для mmgp.ru