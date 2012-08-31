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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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Имя: Анна
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Международные резервы РФ сократились до $377,7 млрд
Международные резервы России (МРР) составили к 6 января $377,7 млрд, сообщает Банк России. К 23 декабря 2016 г. объем МРР составлял $379,1 млрд. Таким образом, за неделю МРР сократились на $1,4 млрд.
МРР представляют собой финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. МРР состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других активов.
Рекордного значения МРР достигли в августе 2008 г. - $598 млрд. В кризис 2008-2009 гг. объем резервов уменьшился до $376 млрд (март 2009 г.). Минимальный показатель МРР составил $372,1 млрд (4 мая 2007 г.).
По данным Минфина, Резервный фонд сократился в 2016 г. в 3,7 раза с 3,641 трлн руб. до 972,13 млрд руб. ($16,03 млрд), Фонд национального благосостояния (ФНБ) - на 16,6% с 5,227 трлн руб. до 4,36 трлн руб. ($71,87 млрд).
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Сегодня, 20:09
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