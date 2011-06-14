Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,915 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Telegram ВЗЛОМАЛИ

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:37
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.12.2012
Сообщений: 111
Благодарностей: 7
КП: 0.000
Telegram ВЗЛОМАЛИ
Buzzfeed опубликовал данные об успешном взломе Telegram сотрудниками ФСБ


Использование популярного мессенджера становится небезопасным.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России смогла взломать Telegram, утверждается в докладе бывшего сотрудника разведки Великобритании, который оказался у спецслужб США.

Как сообщает Republic, документ опубликовал Buzzfeed, на пункт о взломе мессенджера обратило внимание RNS.

Как сказано в докладе, система шифрования Telegram представляла особый интерес для ФСБ, в том числе потому, что мессенджер используют российские политические активисты и оппозиционеры.

По данным источников британского разведчика, которые приводятся в документе, «ФСБ успешно взломала эту программу, и теперь ее использование небезопасно».

Сведения от британского разведчика, как сообщил ранее CNN, являются приложением к докладу разведки США о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.

В этом приложении кроме сведений о якобы причастности Москвы к киберпреступлениям также содержится компромат на избранного президента США Дональда Трампа.

Весной 2016 года российские оппозиционеры Георгий Албуров и Олег Козловский жаловались на взлом своих аккаунтов в Telegram. Также о взломе сообщал журналист Сергей Пархоменко. Создатель мессенджера Павел Дуров предположил, что ко взломам имеют отношение российские спецслужбы.

Специально для форума mmgp.ru



добавлено через 3 минуты
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Последний раз редактировалось Temo58; Сегодня в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
Temo58 на форуме  
Старый Сегодня, 19:57
#2
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,386
Благодарностей: 1,021
КП: 0.109
Re: Telegram ВЗЛОМАЛИ
Цитата:
Сообщение от Temo58 Посмотреть сообщение
Использование популярного мессенджера становится небезопасным.
Это кто-то просто уже имеет зуб на Телеграм. Для меня это самый удобный мессенджер на сегодняшний день
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

|Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
|Перспективный партизан!|Bestinvestor.ru - Подскажет как правильно инвестировать и получить максимальную прибыль!
Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 20:01
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.12.2012
Сообщений: 111
Благодарностей: 7
КП: 0.000
Автор темы Re: Telegram ВЗЛОМАЛИ
Цитата:
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
Это кто-то просто уже имеет зуб на Телеграм. Для меня это самый удобный мессенджер на сегодняшний день
Помню, как то дуров предлагал кругленькую сумму тому, кто взломает телеграм
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!
Temo58 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Взломали мой LR PureZone Liberty Reserve 32 07.02.2012 14:55
Взломали Аккаунт swatello Liberty Reserve 19 14.06.2011 21:46

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар onuschenko_kol9
Как обманывают инвесторов?
От onuschenko_kol9 в разделе «Инвестирование для начинающих»
Аватар Investor01
Почему урезали подпись?
От Investor01 в разделе «Вопросы и предложения»
Аватара нет
Программа интернет заработка NEWPRO(автономная MLM)
От stargary в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар all-hyips
BUTNEY - butney.org
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар VictorSamus
Маст-банк ограничил выдачу депозитов
От VictorSamus в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар bakster
Private-Gold-Invest - private-gold-invest.com
От bakster в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube