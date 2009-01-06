Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила, что почти 5 млн человек в России получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает РИА Новости.
«У нас есть серьезнейшая проблема — это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 миллиона человек — столько людей у нас получают заработную плату ниже МРОТа. И на сегодняшний день эта ситуация должна быть в фокусе внимания», — сказала Голодец, выступая на Гайдаровском форуме.
Вице-премьер добавила, что тема трудовых отношений и тема достойной оплаты труда вышла на первый план. «В период 2014-2015 годов мы больше всего потеряли в теме доходов населения. Это сегодня первостепенная задача — восстановление доходов населения, восстановление потребления. Мы относимся к этому не только как к социальной задаче, но для нас это важнейшее условие роста нашей экономики», — сказала она.
При этом Голодец раскритиковала работодателей, которые занижают зарплату своим работникам. «Те (работодатели — прим. ред.) кто занижает стоимость рабочей силы, не думают о будущем. Нам сегодня предстоит преодолеть тренд краткосрочности», — сказала она.
По словам вице-премьера, работодатели, занижающие заработную плату своих сотрудников, «не связывают свое развитие с устойчивым развитием региона и человека в целом».
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая на Гайдаровском форуме, заявил, что необходимо максимально обеспечить приближение МРОТ к региональному прожиточному минимуму к осени 2017 года.
«Нам обязательно нужно поставить точку и наконец, к осени максимально обеспечить приближение МРОТ к прожиточному минимуму в регионе», — цитирует Топилина ТАСС.
В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до 7,8 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Re: Около 5 млн россиян получают зарплату ниже МРОТ
Уже 25 лет не собираются принять закон, который есть в любой цивилизованной стране о минимальной почасовой оплате труда, а вместо этого все бегают и трахают мозги МРОТом. Кстати, в некоторых странах часовая оплата за 1 час работы больше путинского МРОТа за месяц.