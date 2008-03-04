Наглый хакер с Украины угрожает разорить бизнесменов Мордовии из-за 14 тысяч рублей

Предпринимателям из Мордовии в ближайшее время стоит проявить бдительность. В регионе участились случаи рассылок писем угрожающего характера. Нажиться на бизнесменах решил некий мошенник, позиционирующий себя как хакер. Причем местонахождение неизвестный даже не пытается скрыть – он c Украины. В распоряжении РИА «Инфо-РМ» появился текст письма, которое получила одна из саранский фирм. По информации агентства, тексты подобного содержания получили еще две организации.
В письме злоумышленник угрожает серьезно испортить жизнедеятельность организации, вплоть до потери доходов, работы и репутации.
«Я потратил несколько дней чтобы подробно изучить всю имеющуюся про вашу организацию информацию, информацию про ваших сотрудников и их близких и нашел ваши слабые места и понял, куда следует бить в случае вашего отказа от сотрудничества», - говорится в тексте. За спокойное продолжение своей деятельности он требует у организаций 14 (!) тысяч рублей. Эту сумму он советует перевести до 20 января. В случае неповиновения мошенник обещает увеличить размер оплаты за остановку мер, которые уничтожат бизнес.
В числе дистанционных атак он называет перевод на расчетный счет фирмы платежей с незаконными назначениями, «типа «за наркотики», а также «грязные» деньги, что приведет к блокировке счетов банком», изготовление печатей организации, рассылки негативных отзывов и другое.
Для перевода денег он также составил список действий. Но конечным результатом должно стать пополнение Bitcoin кошелька через сервис обмена денег. «Итак, после того, как совершите перевод, можете спать спокойно. Также, я надеюсь, вы понимаете, что это обращение конфиденциально и не должно уйти за пределы вашей организации под санкцией самых негативных последствий. В перспективе, после оплаты его следует удалить и забыть», - успокаивает хакер.
И в конце письма он называет предпосылки к тому, почему свое время и внимание тратит на русских бизнесменов, и предупреждает о крайних мерах, которые могут быть применены в случае неповиновения: «Я гражданин Украины, и, как вы знаете, дипломатические отношения между нашими странами разорваны. У нас нет работы, накопить на еду можно, только пойдя убивать ваших сограждан в карательном батальоне или таким методом воздействия на разжиревших и сытых владельцев бизнеса. Получить деньги с зажравшихся русских, которые владеют компаниями, ворочающими миллионами, - это героический поступок, одобряемый обществом. Это значит, что жаловаться на меня юридически бесполезно: я просто не подчиняюсь законам вашей страны, а если вы безумны и это сделаете – то не поможет никакой откуп – весь комплекс мер будет осуществлен показательно, чтобы сомнений не возникало у других. Никто вам не поможет, сотрудники правоохранительных органов прекрасно знают, что их похитят при пересечении границы и они сюда не поедут, законов своей страны я не нарушаю (их просто нет), а вот ваша кара будет сурова, если вы не заплатите или пожалуетесь».
Орфография автора письма сохранена.