Анна Чернобай Скайп: cher777889



Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,139 Благодарностей: 484 КП: 0.428

Наглый хакер с Украины угрожает разорить бизнесменов Мордовии из-за 14 тысяч рублей



В письме злоумышленник угрожает серьезно испортить жизнедеятельность организации, вплоть до потери доходов, работы и репутации.



«Я потратил несколько дней чтобы подробно изучить всю имеющуюся про вашу организацию информацию, информацию про ваших сотрудников и их близких и нашел ваши слабые места и понял, куда следует бить в случае вашего отказа от сотрудничества», - говорится в тексте. За спокойное продолжение своей деятельности он требует у организаций 14 (!) тысяч рублей. Эту сумму он советует перевести до 20 января. В случае неповиновения мошенник обещает увеличить размер оплаты за остановку мер, которые уничтожат бизнес.



В числе дистанционных атак он называет перевод на расчетный счет фирмы платежей с незаконными назначениями, «типа «за наркотики», а также «грязные» деньги, что приведет к блокировке счетов банком», изготовление печатей организации, рассылки негативных отзывов и другое.



Для перевода денег он также составил список действий. Но конечным результатом должно стать пополнение Bitcoin кошелька через сервис обмена денег. «Итак, после того, как совершите перевод, можете спать спокойно. Также, я надеюсь, вы понимаете, что это обращение конфиденциально и не должно уйти за пределы вашей организации под санкцией самых негативных последствий. В перспективе, после оплаты его следует удалить и забыть», - успокаивает хакер.



И в конце письма он называет предпосылки к тому, почему свое время и внимание тратит на русских бизнесменов, и предупреждает о крайних мерах, которые могут быть применены в случае неповиновения: «Я гражданин Украины, и, как вы знаете, дипломатические отношения между нашими странами разорваны. У нас нет работы, накопить на еду можно, только пойдя убивать ваших сограждан в карательном батальоне или таким методом воздействия на разжиревших и сытых владельцев бизнеса. Получить деньги с зажравшихся русских, которые владеют компаниями, ворочающими миллионами, - это героический поступок, одобряемый обществом. Это значит, что жаловаться на меня юридически бесполезно: я просто не подчиняюсь законам вашей страны, а если вы безумны и это сделаете – то не поможет никакой откуп – весь комплекс мер будет осуществлен показательно, чтобы сомнений не возникало у других. Никто вам не поможет, сотрудники правоохранительных органов прекрасно знают, что их похитят при пересечении границы и они сюда не поедут, законов своей страны я не нарушаю (их просто нет), а вот ваша кара будет сурова, если вы не заплатите или пожалуетесь».



Орфография автора письма сохранена.



Источник Предпринимателям из Мордовии в ближайшее время стоит проявить бдительность. В регионе участились случаи рассылок писем угрожающего характера. Нажиться на бизнесменах решил некий мошенник, позиционирующий себя как хакер. Причем местонахождение неизвестный даже не пытается скрыть – он c Украины. В распоряжении РИА «Инфо-РМ» появился текст письма, которое получила одна из саранский фирм. По информации агентства, тексты подобного содержания получили еще две организации.В письме злоумышленник угрожает серьезно испортить жизнедеятельность организации, вплоть до потери доходов, работы и репутации.«Я потратил несколько дней чтобы подробно изучить всю имеющуюся про вашу организацию информацию, информацию про ваших сотрудников и их близких и нашел ваши слабые места и понял, куда следует бить в случае вашего отказа от сотрудничества», - говорится в тексте. За спокойное продолжение своей деятельности он требует у организаций 14 (!) тысяч рублей. Эту сумму он советует перевести до 20 января. В случае неповиновения мошенник обещает увеличить размер оплаты за остановку мер, которые уничтожат бизнес.В числе дистанционных атак он называет перевод на расчетный счет фирмы платежей с незаконными назначениями, «типа «за наркотики», а также «грязные» деньги, что приведет к блокировке счетов банком», изготовление печатей организации, рассылки негативных отзывов и другое.Для перевода денег он также составил список действий. Но конечным результатом должно стать пополнение Bitcoin кошелька через сервис обмена денег. «Итак, после того, как совершите перевод, можете спать спокойно. Также, я надеюсь, вы понимаете, что это обращение конфиденциально и не должно уйти за пределы вашей организации под санкцией самых негативных последствий. В перспективе, после оплаты его следует удалить и забыть», - успокаивает хакер.И в конце письма он называет предпосылки к тому, почему свое время и внимание тратит на русских бизнесменов, и предупреждает о крайних мерах, которые могут быть применены в случае неповиновения: «Я гражданин Украины, и, как вы знаете, дипломатические отношения между нашими странами разорваны. У нас нет работы, накопить на еду можно, только пойдя убивать ваших сограждан в карательном батальоне или таким методом воздействия на разжиревших и сытых владельцев бизнеса. Получить деньги с зажравшихся русских, которые владеют компаниями, ворочающими миллионами, - это героический поступок, одобряемый обществом. Это значит, что жаловаться на меня юридически бесполезно: я просто не подчиняюсь законам вашей страны, а если вы безумны и это сделаете – то не поможет никакой откуп – весь комплекс мер будет осуществлен показательно, чтобы сомнений не возникало у других. Никто вам не поможет, сотрудники правоохранительных органов прекрасно знают, что их похитят при пересечении границы и они сюда не поедут, законов своей страны я не нарушаю (их просто нет), а вот ваша кара будет сурова, если вы не заплатите или пожалуетесь».Орфография автора письма сохранена.

Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ! На правах рекламы

Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки на HyipStat.top|Bestinvestor.ru - Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Всем,кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub __________________