European Forum E-Dinar Coin пройдет в Харькове

20 и 21 января 2017 года в Харькове, в отеле Premier Palace состоится первый форум одной из наиболее стремительно развивающихся мировых криптовалют - European Forum E-Dinar Coin.
На мероприятии все собравшиеся смогут больше узнать о технологии блокчейн, современных финансовых инструментах и облачных технологиях, и конечно - о современных и прибыльных методах инвестиций, позволяющих улучшить свое благосостояние всем без исключения.
Ключевыми спикерами форума станут:
Руслан Рудь - координатор проекта E-Dinar Coin в странах СНГ, опытный инвестор, специалисты по работе с криптовалютами, коуч-консультант в области инвестиций в EDC, один из первых участников проекта E-Dinar Coin;
Батырбек Умаров - координатор проекта E-Dinar Coin в Турции и Казахстане, инвестор с большим опытом;
Иван Левинский - координатор проекта E-Dinar Coin в России, бизнес-тренер, разработал и внедрил обучающий курс по работе с криптобиржами.
И другие...
Организаторы мероприятия ставят перед собой цель рассказать широкой общественности о развитии криптовалют в целом и в частности - валюты E-Dinar Coin, об ее преимуществах, объяснить и продемонстрировать технологии применения криптовалюты в транзакциях, продемонстрировать ее удобство, надежность и безопасность и обьяснить технологию заработка на майнинге E-Dinar Coin.
Ожидается, что участие в форуме примут более больше сотни делегатов, также активное участие в обсуждении новейших финансовых технологий придут и лидеры E-Dinar Coin, которые поделятся своим опытом создания и развития криптовалюты EDC, за короткое время ставшей одной из самых популярных в мире.
European Forum E-Dinar Coin станет лишь первым, в череде мероприятий, организуемых криптовалютой E-Dinar Coin по всему миру с целью повышения уровня финансовой грамотности простых людей и предоставления им возможности использовать предельно простые и высокодоходные инвестиционные инструменты.