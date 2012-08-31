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European Forum E-Dinar Coin пройдет в Харькове

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Старый Сегодня, 18:53
#1
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Премиум
 
Аватар Анна Чернобай
 
Имя: Анна
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Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
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European Forum E-Dinar Coin пройдет в Харькове
20 и 21 января 2017 года в Харькове, в отеле Premier Palace состоится первый форум одной из наиболее стремительно развивающихся мировых криптовалют - European Forum E-Dinar Coin.



На мероприятии все собравшиеся смогут больше узнать о технологии блокчейн, современных финансовых инструментах и облачных технологиях, и конечно - о современных и прибыльных методах инвестиций, позволяющих улучшить свое благосостояние всем без исключения.

Ключевыми спикерами форума станут:

Руслан Рудь - координатор проекта E-Dinar Coin в странах СНГ, опытный инвестор, специалисты по работе с криптовалютами, коуч-консультант в области инвестиций в EDC, один из первых участников проекта E-Dinar Coin;

Батырбек Умаров - координатор проекта E-Dinar Coin в Турции и Казахстане, инвестор с большим опытом;

Иван Левинский - координатор проекта E-Dinar Coin в России, бизнес-тренер, разработал и внедрил обучающий курс по работе с криптобиржами.

И другие...

Организаторы мероприятия ставят перед собой цель рассказать широкой общественности о развитии криптовалют в целом и в частности - валюты E-Dinar Coin, об ее преимуществах, объяснить и продемонстрировать технологии применения криптовалюты в транзакциях, продемонстрировать ее удобство, надежность и безопасность и обьяснить технологию заработка на майнинге E-Dinar Coin.

Ожидается, что участие в форуме примут более больше сотни делегатов, также активное участие в обсуждении новейших финансовых технологий придут и лидеры E-Dinar Coin, которые поделятся своим опытом создания и развития криптовалюты EDC, за короткое время ставшей одной из самых популярных в мире.

European Forum E-Dinar Coin станет лишь первым, в череде мероприятий, организуемых криптовалютой E-Dinar Coin по всему миру с целью повышения уровня финансовой грамотности простых людей и предоставления им возможности использовать предельно простые и высокодоходные инвестиционные инструменты.
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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 20:03
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,600
Благодарностей: 155
КП: 0.094
Re: European Forum E-Dinar Coin пройдет в Харькове
Вы уверены что это настоящая криптовалюта? Я ранее слышал о хайпе E-Dinar, которые толи вот вот развалится, толи уже развалился.
Да и само мероприятие по описанию смахивает на собрание для привлечения в хайп.
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Invention на форуме  
Старый Сегодня, 20:06
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,549
Благодарностей: 6,125
КП: 0.211

награды Волшебный горшочек 
Re: European Forum E-Dinar Coin пройдет в Харькове
Разьве он живой ещё, е динар
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moskva на форуме  
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