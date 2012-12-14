Смирение Тиллерсона: «Россия опасна, но предсказуема»

Слушания в Сенате по кандидатуре нефтяника Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США позволяют сделать вывод о том, что руководство Республиканской партии и влиятельные законодатели-демократы настроены на политику жесткого давления в отношении Москвы
Вчера сенатский комитет по международным делам провел девятичасовое слушание по вопросу утверждения Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США. По итогам заседания лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл призвал своих однопартийцев и коллег-демократов утвердить Тиллерсона — «преданного патриота Америки и добропорядочного налогоплательщика». Его призыв поддержал председатель профильного комитета сенатор Роберт Коркер, который заявил, что Тиллерсон будет превосходным госсекретарем. Влиятельные демократы раскритиковали послание республиканцев, ставя под сомнение скромность и патриотические чувства одного из самых влиятельных нефтяных лоббистов в американской истории.
Сторонники назначения Тиллерсона отмечали его большой опыт работы, договороспособность, прагматизм и нацеленность на высокие результаты. Действительно, Рекс Тиллерсон проработал в энергетическом секторе более 40 лет, превратив Exxon Mobil в лидера американского нефтяного рынка. Сегодня его корпорация с общим оборотом в $260 млрд прочно закрепила свои позиции в 50 странах мира. Он также хорошо знаком со многими политическими лидерами и имеет тесные контакты с представителями влиятельных бизнес-элит. Иными словами, Тиллерсон придет в Госдепартамент, имея наработанные десятилетиями связи по всему миру.
В своей вступительной речи Рекс Тиллерсон отметил, что Америка столкнулась со множеством региональных и глобальных угроз, на которые администрация Трампа намерена решительно ответить. Первый вызов, по его мнению, заключается в возрастающих экономических и политических амбициях Китая. В частности, было отмечено, что китайское правительство приняло неверное и провоцирующее решение по строительству островов в Южно-Китайском море. Тиллерсон называл эти постройки незаконными и заявил, что администрация обязательно решит эту проблему. Китайская проблематика не вызывала серьезных споров, а решительность кандидата на должность госсекретаря была встречена с одобрением.
Второй вызов *— это борьба с терроризмом. Тиллерсон заявил, что Сирия, Ирак и Афганистан создают много проблем, которые требуют повышенного внимания США. Главная проблема, по его мнению, это борьба с ИГИЛ. Он подчеркнул, что другие региональные проблемы также важны, но они не должны отвлекать Америку от ее главной миссии — нанесения поражения террористам. Тиллерсон также заметил, что уничтожение ИГИЛ позволит США больше сфокусироваться на других последователях радикального ислама — Аль-Каиде, Братьях-мусульманах, а также на некоторых элементах в Иране. При этом он обратил внимание на то, что борьба с терроризмом должна идти не только на поле боя, но и в идеологическом направлении. Тиллерсон заявил, что в качестве госсекретаря сделает все для поддержки мусульман всего мира, которые отвергают радикальный ислам во всех его формах.
Третий вызов — это агрессивная политика России. Тиллерсон заявил, что сегодня Российская Федерация представляет опасность, но она предсказуема. Он подчеркнул, что Москва вторглась на Украину, аннексировала Крым, а также поддержала диктаторский режим Башара Асада. По мнению Тиллерсона, сотрудничество с Россией на основе общих интересов возможно, например, в сфере борьбы против глобальной угрозы терроризма.
Кто против
Главными противниками Тиллерсона были сенаторы-демократы Бенджамин Кардин и Роберт Менедез. Кардин на протяжении последних восьми лет последовательно выступает с резкой критикой в адрес политики Москвы и лично президента Владимира Путина. Так, он был спонсором акта Магнитского, согласно которому Конгресс при поддержке Белого дома ввел первые санкции против России. Будучи убежденным сторонником укрепления НАТО и расширения американского военного присутствия, сенатор Кардин поддерживает законопроекты, предусматривающие оказание активной финансовой, гуманитарной и военно-технической помощи Польше, Грузии, Украине и странам Прибалтики. Роберт Менедез — коллега Кардина по комитету по международным делам — убежден в необходимости жестких мер в отношении России. Он был инициатором трех резолюций, требующих от президента США увеличить численность американских войск в Восточной Европе и расширить военно-техническую инфраструктуру НАТО в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.
Демократы были обеспокоены наличием российской бизнес-папки в досье экс-директора Exxon. Сенатор Кардин в своем выступлении отметил, что его беспокоит не только хорошее отношение Тиллерсона к российскому президенту, но и поведение его нефтяной компании, которая ради получения прибыли пренебрегла призывом президента Обамы к американскому бизнесу свернуть свои дела с Россией. Сенатор даже назвал Exxon Mobil «черной кассой путинского Кремля, которая имеет важное значение для дезинформационных кампаний России по всему миру». За несколько дней до слушаний Менедез также заявил, что, назначая Рекса Тиллерсона, администрация Трампа гарантирует, что у России будет в президентском кабинете «готовый на все услуги сообщник, направляющий внешнюю политику Америки». Среди республиканцев также были противники Тиллерсона: член комитета по международным делам Марко Рубио и председатель комитета по вооруженным силам Джон Маккейн. Рубио и Маккейн акцентировали внимание на тесных отношениях Тиллерсона с российским президентом Владимиром Путиным и наличии совместных бизнес-проектов у Exxon Mobil с «Роснефтью». Республиканцы считают, что во главе американского внешнеполитического ведомства не может стоять человек, который называл Путина своим другом и призывал президента Обаму не вводить санкции против России.
Принимая во внимание серьезное давление, Тиллерсон с первых минут своего выступления пытался избавиться от репутации пророссийского политика. Наиболее частыми вопросами сенаторов к Тиллерсону были: «Считаете ли вы Россию агрессором?», «Признаете ли вы, что Россия совершила агрессию против Украины, аннексировав Крым и дестабилизировав ситуацию на востоке страны?», «Согласны ли вы с тем, что действия России в Сирии являются военным преступлением?», «Является ли, по вашему мнению, президент Путин опасным диктатором, который угрожает миру и стабильности?». На все эти вопросы господин Тиллерсон дал утвердительные ответы, добавив, что для установления прочного мира и стабильности необходимо усиление американской политики на международной арене.
Пытаясь быть убедительным, Тиллерсон активно продвигал идеи американской исключительности, подчеркивая, что США должны увеличить помощь своим союзникам по всему миру. «Там, где наши взгляды кардинально различаются, мы должны быть стойкими. Россия должна знать, что мы будем нести ответственность перед нашими союзниками, а сама Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия»; — подчеркнул экс-директор Exxon Mobil. Соглашаясь с замечаниями сенаторов, Тиллерсон старательно пытался доказать, что его бизнес-интересы остались в прошлом и на посту госсекретаря он будет защищать исключительно интересы Соединенных Штатов.
Санкции против России и борьба лоббистских групп
Во второй части слушаний была затронута тема лоббизма. Сенаторы Роберт Портман, Кори Букер и Роберт Менедез заявили, что лоббисты Exxon Mobil заблокировали акт «О поддержке стабильности и демократии в Украине» и пытались продвинуть инициативы по отмене санкций против России. Тиллерсон ответил, что ничего не знал о какой-либо активности лоббистов его компании, а против санкций выступал исключительно из соображений защиты интересов американского бизнеса. Он также заверил сенаторов, что поддерживает принятые Конгрессом санкции, в частности акт Магнитского. Говоря о лоббизме, сенаторы преследовали две цели. Во-первых, они дали Тиллерсону понять, что информированы об усилиях лоббистов Exxon Mobil, которые должны приостановить свою кампанию по блокированию санкций против России.
Во-вторых, было важно продемонстрировать Тиллерсону готовность и возможности промышленных лоббистских групп. Дело в том, что Рекс Тиллерсон, как гендиректор крупной нефтяной транснациональной корпорации, является ярким представителем «техасской лоббистской элиты», которая всегда оказывала большое влияние на внутри- и внешнеполитические процессы в стране. Традиционным противником техасской элиты было промышленное лобби, стремящееся не допустить чрезмерного усиления интересов нефтяных групп в Вашингтоне. По данным Центра ответственной политики, крупнейшие представители промышленных групп за прошлый год потратили $60 млн на лоббистскую деятельность, в то время как нефтяники вложили рекордно низкие $38 млн. Промышленники, вложившие большие средства в кампанию Трампа и в Республиканскую партию, недовольны решением избранного президента о назначении высокопоставленного лоббиста из техасской нефтяной элиты на столь высокую государственную должность. Чтобы избежать большой лоббистской войны в Конгрессе, Трампу необходимо предоставить промышленникам серьезные гарантии того, что их интересы не будут принесены в жертву нефтяному лобби.
В целом может сложиться ощущение, что опытный бизнесмен старается понравиться сенаторам, чтобы получить желаемую должность. Однако выступление Тиллерсона не следует рассматривать исключительно в этом контексте. За его деятельностью будут пристально следить не только конгрессмены, но и ведущие СМИ. Меняя свои позиции по ключевым внешнеполитическим вопросам, Тиллерсон рискует не только получить репутацию «политического перевертыша», но и быть отозванным с должности. Кроме того, эти слушания позволяют сделать вывод о том, что руководство Республиканской партии и влиятельные законодатели-демократы настроены на политику жесткого давления в отношении Москвы. Принятие ряда законопроектов показывает, что обе партии ведут согласованную политику в российском направлении. Таким образом, Конгресс фактически не оставил Трампу никакого выбора на этом внешнеполитическом треке. Максимум, что может сделать новая администрация, – сохранить риторику желаемого примирения.
Специально для форума mmgp.ru