OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,744 Благодарностей: 550 КП: 0.109

Предприимчивая продавщица из Челябинска заставляет людей платить за тепло



На дворе как известной сейчас зима и особенно она порой "лютует" в нашем Уральском регионе, в котором морозы до минус 20 обычное дело. Вот этим обстоятельством и решила воспользоваться одна предприимчивая продавщица торгового ларька в Челябинске: - с желающих погреться внутри магазинчика в ожидании своего автобуса она начала требовать плату за тепло и хоть размер этой платы невысок, всего 10 рублей, но всё-таки это тоже деньги. Правда детей погреться в этот магазин пускают бесплатно.



Сотрудницы этого магазина однажды в разговоре между собой обратили внимание, что многие люди в ожидании своего транспорта на расположенной рядом остановке, во время сильных холодов просто заходят в магазинчик погреться, однако при этом ничего не покупают.



И тут кому-то из них в голову пришла "гениальная" идея, что, а почему бы с таких "горе-посетителей" (или как бы покупателей) не брать плату за обогрев. И как говорят: сказано - сделано. Просто взяли и от руки написали на обычном листке фразу: "хочешь погреться 10 руб.!!! (тепло плотное)", но сделав при этом приписку, что: "дети бесплатно" (видно у писавшей всё же взыграли материнские чувства и она "пожалела" детей).



Теперь местные челябинские журналисты передают слова этой продавщицы магазина:"В магазине нет центрального отопления - греемся с помощью электрообогревателей и поэтому платим за киловатт потребляемой электроэнергии 6 рублей, так как мы частные предприниматели. Население же платит за тот же киловатт 2 рубля. Люди постоянно входят и выходят из магазина, соответственно тепло толком не держится, но заметьте, что детей мы пускам к себе бесплатно!".



Однако многих жителей Челябинска такое положение дел возмущает и есть даже те, кто пошел в Роспотребнадзор с жалобами, мол что это за "услуги" такие, за которые даже чеки не дают? Роспотребнадзор пока не отреагировал - видимо ещё роются в наших законах...



Также в администрации города журналистам ответили, дело касается только одного конкретного магазинчика и продавца, который там работает. Начальник пресс-службы города г-н Марат Валеев давая свои комментарии пояснил, что это не было решением хозяев этого магазина, а просто продавцу разонравилось, что многие посетители заходят в холода и стоят и греются, ничего при этом не покупая. Ну вот и поставила она свой "ограничитель", чтобы де они не зря пребывали бы в этом магазине. Однако нет такого закона, чтобы брать с людей деньги за простое стояние в торговом заведении, да и с десяткой не каждый у нас готов расстаться.



Валеев заверил, что такая практика в городе не распространена, это пока делает только один магазин и да и вообще он уверен, что скоро продавщицу замучает совесть и объявление исчезнет. А вот интересно: - а как скоро она её замучает? Пока ж объявление как и висело так и висит...



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58778fc35b557 На дворе как известной сейчас зима и особенно она порой "лютует" в нашем Уральском регионе, в котором морозы до минус 20 обычное дело. Вот этим обстоятельством и решила воспользоваться одна предприимчивая продавщица торгового ларька в Челябинске: - с желающих погреться внутри магазинчика в ожидании своего автобуса она начала требовать плату за тепло и хоть размер этой платы невысок, всего 10 рублей, но всё-таки это тоже деньги. Правда детей погреться в этот магазин пускают бесплатно.Сотрудницы этого магазина однажды в разговоре между собой обратили внимание, что многие люди в ожидании своего транспорта на расположенной рядом остановке, во время сильных холодов просто заходят в магазинчик погреться, однако при этом ничего не покупают.И тут кому-то из них в голову пришла "гениальная" идея, что, а почему бы с таких "горе-посетителей" (или как бы покупателей) не брать плату за обогрев. И как говорят: сказано - сделано. Просто взяли и от руки написали на обычном листке фразу: "хочешь погреться 10 руб.!!! (тепло плотное)", но сделав при этом приписку, что: "дети бесплатно" (видно у писавшей всё же взыграли материнские чувства и она "пожалела" детей).Теперь местные челябинские журналисты передают слова этой продавщицы магазина:"В магазине нет центрального отопления - греемся с помощью электрообогревателей и поэтому платим за киловатт потребляемой электроэнергии 6 рублей, так как мы частные предприниматели. Население же платит за тот же киловатт 2 рубля. Люди постоянно входят и выходят из магазина, соответственно тепло толком не держится, но заметьте, что детей мы пускам к себе бесплатно!".Однако многих жителей Челябинска такое положение дел возмущает и есть даже те, кто пошел в Роспотребнадзор с жалобами, мол что это за "услуги" такие, за которые даже чеки не дают? Роспотребнадзор пока не отреагировал - видимо ещё роются в наших законах...Также в администрации города журналистам ответили, дело касается только одного конкретного магазинчика и продавца, который там работает. Начальник пресс-службы города г-н Марат Валеев давая свои комментарии пояснил, что это не было решением хозяев этого магазина, а просто продавцу разонравилось, что многие посетители заходят в холода и стоят и греются, ничего при этом не покупая. Ну вот и поставила она свой "ограничитель", чтобы де они не зря пребывали бы в этом магазине. Однако нет такого закона, чтобы брать с людей деньги за простое стояние в торговом заведении, да и с десяткой не каждый у нас готов расстаться.Валеев заверил, что такая практика в городе не распространена, это пока делает только один магазин и да и вообще он уверен, что скоро продавщицу замучает совесть и объявление исчезнет. А вот интересно: - а как скоро она её замучает? Пока ж объявление как и висело так и висит...Специально для mmgp.ru

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