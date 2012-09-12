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Как работает схема по выводу денег из Украины (инфографика)

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Как работает схема по выводу денег из Украины (инфографика)
Forbes, при поддержке проекта n-vestigate, опубликовал одну из масштабных схем по выводу денег из украинских банков с целью последующей докапитализации учреждений. Схема работала в масштабах бывшего Союза и встречалась в России, Беларуси, странах Прибалтики.

В Украине поводом для организации масштабного вывода денег под видом корсчетов стали действия банковского регулятора. С 2011 года Национальный банк Украины начал проводить активную политику «дедолларизации» экономики и создал условия, которые привели к дефициту безналичной гривны. Были запрещены кредиты в валюте для тех, кто не имеет валютных доходов.

Началось удорожание СВОП-операций, при которых банк отдает в залог валюту и привлекает для работы гривну. Они подорожали с традиционных 1-2% до 30-60% на конец 2011 года. У банков существенно подорожали процентные расходы, и они стали повышать ставки за привлеченные средства. Начавшийся процесс аналитики Forbes описывают как «вытеснение» иностранных инвестиций из страны. Тогда популярным стало депонирование валюты на счетах в европейских банках.

По требованию НБУ, банки должны хранить валюту стран первого мира на корреспондентских счетах в государствах первого мира. И наиболее распространенным среди украинских банкиров стало использование для этого «альпийских» банков – Meinl, Frick, Winter и East-West United. Популярность именно этих банков объясняется тем, что они традиционно работали на территории бывшего Союза и были более покладисты по условиям. Тогда как не каждый банк из ЕС и США из-за репутационного фактора был готов принимать деньги из такой страны, как Украина. Из-за европейских директив по борьбе с отмыванием денег банки из ЕС массово закрывали счета украинских финансистов. Названная же четверка давно сотрудничала с банками сначала из СССР, потом – постсоветского пространства. Например, банк East-West даже создавался в 1970-х при участии правительства СССР.

После попадания на счета в иностранные банки деньги списывались на офшоры по поручению украинских банкиров. Формально «альпийские» банки при этом не нарушали закон, действуя в интересах клиентов. Далее средства или заводились в Украину под видом капитализации банков, или же оставались на офшорных счетах. «Соломинка» оказалась «удавкой». Экс-заместитель главы ФГВФЛ Андрей Кияк оценивает сумму, которую необходимо вернуть в Украину после деятельности 85 неплатежеспособных банков, в том числе по схеме с корсчетами в ЕС, примерно в $1 млрд.



По материалам Forbes.ua
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