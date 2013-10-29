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Пенсионные сбережения в криптовалютах несут в себе большие риски

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Пенсионные сбережения в криптовалютах несут в себе большие риски
Правительственный отчет, опубликованный на этой неделе, утверждает, что жители США, инвестирующие пенсионные сбережения в Биткоин или другие цифровые валюты могут столкнуться с непредвиденными налоговыми последствиями из-за политики IRS.

Отчет первоначально подготовленный в начале декабря, Счётная Палата США (GAO) опубликовала лишь в понедельник. В нем утверждается, что IRS должна сделать больше для информирования налогоплательщиков о возможных финансовых обязательствах, с которыми они могут столкнуться, инвестируя свои индивидуальные пенсионные счета (IRA) в крипто активы.

Как утверждается в докладе, закон США предлагает свободу действий, когда речь идет о типах активов, в которые могут инвестировать люди в качестве IRA (имеются ввиду пенсионные накопления, начиная от ценных металлов и заканчивая недвижимостью). С другой стороны GAO утверждает, что руководство IRS создает риск, о котором налогоплательщики могут быть не полностью осведомлены, к примеру, о финансовых обязательствах (или штрафах), которые могут возникнуть в результате этих инвестиций.

Авторы доклада отмечают:

«Пенсионные счета позволяют таким нестандартным инвестициям увеличить ответственность владельцев способами, которые они могут не понять – а ошибки могут провоцировать налоги и штрафы. Более того, владельцы счетов могут его преждевременно закрыть или оставить ценные активы из-за чего мошенничество будут незамечено, потому что владельцы неточно определили стоимость активов».
В некотором смысле, рекомендации отчета, – с которыми, по словам GAO, IRS «согласились единодушно» - отображают критику, освещенную в некоторых докладах, подготовленных инспекторами налогового органа США.

В этом докладе, опубликованном в ноябре генеральным инспектором налоговой администрации казначейства (TIGTA), говорится, что IRS рискует не понять те налоговые обманы, которые несут в себе цифровые валюты.
IRS расширяет свой контроль над транзакциями цифровых валют, с целью получения информации о пользователях биржи Coinbase, как части этого плана. (Хотя это также вызвало волну критики).

В общей сложности, более чем 485, 000 счетов IRA (в общей сложности оценены в $49,7 млрд) были вложены в нетрадиционные активы, заявляет GAO, опираясь на информацию, собранную от 17 источников.

Тем не менее, остается неясным, как много людей уже вложились или будут инвестировать в Биткоин и цифровые валюты.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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Последний раз редактировалось Alex077; Сегодня в 17:57.
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