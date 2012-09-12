|
Курс Bitcoin снизился из-за проверок на китайских биржах
Курс Bitcoin снизился из-за заявления Народного банка Китая о проведении выборочных проверок на Bitcoin-биржах Пекина и Шанхая.
В частности, на пекинской бирже Huobi стоимость Bitcoin снизилась почти на 10%, на европейской бирже Bitstamp — на 7%, на нью-йоркской ItBit — более чем на 6%.
Сегодня стоимость одного Bitcoin составляет 867,79 долларов. По сравнению с закрытием предыдущих торгов, курс электронной валюты снизился на 4,19%.
Центробанк Китая пояснил проведение проверок выявлением возможных нарушений законодательства, а также попыток финансовых манипуляций и отмывания средств.
По материалам reuters.com