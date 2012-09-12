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Курс Bitcoin снизился из-за проверок на китайских биржах

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Старый Сегодня, 17:40
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Курс Bitcoin снизился из-за проверок на китайских биржах
Курс Bitcoin снизился из-за заявления Народного банка Китая о проведении выборочных проверок на Bitcoin-биржах Пекина и Шанхая.

В частности, на пекинской бирже Huobi стоимость Bitcoin снизилась почти на 10%, на европейской бирже Bitstamp — на 7%, на нью-йоркской ItBit — более чем на 6%.

Сегодня стоимость одного Bitcoin составляет 867,79 долларов. По сравнению с закрытием предыдущих торгов, курс электронной валюты снизился на 4,19%.

Центробанк Китая пояснил проведение проверок выявлением возможных нарушений законодательства, а также попыток финансовых манипуляций и отмывания средств.

По материалам reuters.com
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Старый Сегодня, 17:44
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.12.2012
Сообщений: 100
Благодарностей: 7
КП: 0.000
Re: Курс Bitcoin снизился из-за проверок на китайских биржах
Как бы вообще не закрыли эту контору,хотя я чувствую в этом году так оно и будет,либо упадет совсем либо закроют контору их
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Temo58 на форуме  
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