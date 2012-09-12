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Насалик: "Роттердам+" не снял проблему диверсификации поставок угля
Министр энергетики Игорь Насалик признал, что так называемая формула “Роттердам+” не сняла проблему диверсификации поставок энергетического угля.
Об этом Насалик написал в Facebook, комментируя пост эксперта в сфере энергетики Андрея Геруса.
“Формула “Роттердам+” не сняла проблему диверсификации поставок энергетического угля, и это надо признать”, – написал министр.
Герус, в частности, комментируя новость о том, что президент Петр Порошенко поприветствовал привязку тарифов к цене угля в порту Роттердама отметил, что все аргументы за “Роттердам+” на практике не оправдались.
“Поставки из “ЛДНР” не прекратились, мы и дальше от них зависим. Отопительный сезон – это опять ЧП. Создан чрезвычайный штаб, который возглавляет вице-премьер Владимир Кистион – там постоянно заседают, что делать, чтобы был уголь”, – заявил эксперт.
“На государственные шахты и шахтерам эти деньги не дошли, потому что осели на тепловой генерации. Изменилась ситуация только для тех, кто получает выгоду от продажи электроэнергии по роттердамской цене”, – подытожил Герус.
По материалам Економічна Правда