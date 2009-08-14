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проекты без пейдов

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Старый Сегодня, 17:06
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 84
Благодарностей: 10
КП: 0.000
проекты без пейдов
добрый день форумчане
интересно такой вопрос:
есть ли такие проекты, где нету ни проплаченных блогеров, ни проплаченных участников?
проект, куда все заходят на свои
а то куда не глянь везде пейды.... жаль что так
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Dominicana вне форума  
Старый Сегодня, 17:10
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 96
Благодарностей: 10
КП: 0.000
Re: проекты без пейдов
Конечно есть.
И сейчас в течение буквально пары часов в этой теме вам выложат все ссылки на них (реферальные конечно).

А если серьезно, ваш вопрос звучит так: есть ли хоть один честный способ ограбить банк?
Fliyngclownfish на форуме  
Старый Сегодня, 17:11
#3
Топ Мастер
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 5,210
Благодарностей: 2,149
КП: 0.363

награды Волшебный горшочек 
Re: проекты без пейдов
Цитата:
Сообщение от Dominicana Посмотреть сообщение
проект, куда все заходят на свои
Песионный фонд.. , только профита ждать долговато.., а вообще что блогеры, что пейды, что моники - это элементы раскрутки и рекламы. Все в общем-то зависит от самих админов проектов - не будет нанимающих пейдов админов, не будет и пейдов - ну и т.д.
__________________
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xdendi на форуме  
Старый Сегодня, 17:14
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 96
Благодарностей: 10
КП: 0.000
Re: проекты без пейдов
Цитата:
Сообщение от xdendi Посмотреть сообщение
Песионный фонд.
Лол )))
Вам обещают отдать деньги через 30 лет... Каждые 5 лет меняют условия на новые...
Половина не доживает до первых выплат... А те, кто доживают, получают единовременную выплату вместо обещанной индексациии...

Откладывать деньги на пенсию - самое глупое решение для 30-летних людей в России
Fliyngclownfish на форуме  
Старый Сегодня, 17:22
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 84
Благодарностей: 10
КП: 0.000
Автор темы Re: проекты без пейдов
Цитата:
Сообщение от Fliyngclownfish Посмотреть сообщение
Конечно есть.
И сейчас в течение буквально пары часов в этой теме вам выложат все ссылки на них (реферальные конечно).

А если серьезно, ваш вопрос звучит так: есть ли хоть один честный способ ограбить банк?
вы вообще о чем?)))))
вопрос был задан адекватный
ненадо мудрить всякую хрень
__________________
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Инвестиции с гарантиями. Личная встреча.
Dominicana вне форума  
Старый Сегодня, 18:00
#6
Топ Мастер
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 5,210
Благодарностей: 2,149
КП: 0.363

награды Волшебный горшочек 
Re: проекты без пейдов
Цитата:
Сообщение от Dominicana Посмотреть сообщение
вопрос был задан адекватный
Ну дык это у админов нужно спрашивать, только они могут ответить (если захотят конечно) - есть у них пейды или нет. С другой стороны взятие мониторов админами, тот же пейдпостинг - просто более легальнее, что-ли..
Много Вы знаете хайпов которые вовсе не берут мониторов ?
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xdendi на форуме  
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