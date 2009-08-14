проекты без пейдов

добрый день форумчане
интересно такой вопрос:
есть ли такие проекты, где нету ни проплаченных блогеров, ни проплаченных участников?
проект, куда все заходят на свои
а то куда не глянь везде пейды.... жаль что так
Песионный фонд.. , только профита ждать долговато.., а вообще что блогеры, что пейды, что моники - это элементы раскрутки и рекламы. Все в общем-то зависит от самих админов проектов - не будет нанимающих пейдов админов, не будет и пейдов - ну и т.д.
Лол )))
Вам обещают отдать деньги через 30 лет... Каждые 5 лет меняют условия на новые...
Половина не доживает до первых выплат... А те, кто доживают, получают единовременную выплату вместо обещанной индексациии...
Откладывать деньги на пенсию - самое глупое решение для 30-летних людей в России
Ну дык это у админов нужно спрашивать, только они могут ответить (если захотят конечно) - есть у них пейды или нет. С другой стороны взятие мониторов админами, тот же пейдпостинг - просто более легальнее, что-ли..
Много Вы знаете хайпов которые вовсе не берут мониторов ?