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АМПУ не держала в неплатежеспособном Платинум Банке никаких средств

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Старый Сегодня, 16:53
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 159
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КП: 0.004
АМПУ не держала в неплатежеспособном Платинум Банке никаких средств
У Администрации морских портов Украины не было в обанкротившемся банке значительных средств.
АМПУ опровергает все предположения о том, что у организации остались крупные суммы на счетах "Платинум Банка". Представители пресс-службы АМПУ настаивают на том, что основные суммы денежных средств организации хранятся исключительно в банках, принадлежащих государству. Как следует из их заявления, в отнесенном к неплатежеспособным, накануне, коммерческом банке «Платинум банк», у организации не было никаких ее средств.
Скандал разгорелся после выхода очередного выпуска разоблачительной телепрограммы "Гроші". В репортаже ведущий Александр Дубинский, который также является креативным продюсером телепрограммы рассказал, что около 415 млн. грн., принадлежащих структурным подразделениям ведомственного предприятия "Администрация морских портов Украины" заморожены на счетах в разорившемся Платинум Банке. Напомним, кстати, что на текущей неделе должно состояться назначение на пост исполняющего обязанности руководителя ГП «Администрация морских портов Украины», бывшего топ-менеджера «Латвийского пароходства», Райвиса Вецкаганса.
Министерство приняло решение поменять руководство организации, сославшись на то, что бывшие управленцы АМПУ допустили до того, что целая отрасль погрязла в коррупции и злоупотреблениях. Именно поэтому в министерстве запланировали ряд реформ. Правда, не совсем понятно как человек, который у себя на родине обвиняется в различных махинациях и схемах, причинивших убыток, поможет борьбе с коррупцией на посту руководителя АМПУ.
Также отметим, что Платинум Банк был отнесен правлением Нацбанка к числу неплатежеспособных. Этому событию предшествовала череда разоблачений и скандалов, связанных с собственниками коммерческого банка.
Специально для mmgp
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Последний раз редактировалось Arise; Сегодня в 16:59.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:07
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