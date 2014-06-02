Google свернул работу над раздающими интернет дронами

Холдинг Alphabet, в который входят Google и экспериментальное подразделение Google X, принял решение закрыть проект Titan, участники которого работали над обеспечением всего земного шара интернетом при помощи дронов, об этом сообщает технологический блог 9to5Google.
Как уточняет Bloomberg, представитель Alphabet в среду, 11 января, подтвердил закрытие проекта. 50 специалистов, трудившихся над ним, перейдут на другие позиции в Alphabet и Google. Холдинг планирует сконцентрироваться на проекте Loon (сокращение от англ. Balloon — воздушный шар). Этот проект предусматривает раздачу интернета при помощи огромных воздушных шаров.
Google приобрел производителя высотных беспилотников, работающих на солнечных батареях, Titan Aerospace в 2014 году. Детали сделки тогда не раскрывались, однако, как писало издание TechCrunch, переговоры о покупке Titan Aerospace в 2014 году вела компания Facebook, предложившая за нее $60 млн.
Согласно заявлениям самой компании, их дроны могут в реальном времени делать фотографии Земли высокого разрешения, собирать информацию при помощи атмосферных датчиков, а также поддерживать голосовую связь и передачу данных.
В середине 2015 года беспилотник команды Titan разбился в пустыне в штате Аризона из-за неполадки, связанной с крылом летательного аппарата
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