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Китай скоро введет сторонний сервис для наблюдения за Биткоин-бизнесом

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Китай скоро введет сторонний сервис для наблюдения за Биткоин-бизнесом
Китайские правительственные ведомства намерены ввести сторонний сервис для наблюдения за рынком Биткоина в стране.

Китайское правительство и финансовые органы власти известны своим стремлением к гипер-защите экономики страны. Вскоре, такой протекционизм может настичь и китайский рынок Биткоина.

Некоторые китайские СМИ сообщают о возможности внедрения стороннего сервиса для наблюдения за криптовалютой. Новая разработка является результатом недавних колебаний на крупнейшем мировом рынке цифровой валюты, вследствие которых последовал резкий скачок цен.

В статье ведущей китайской ежедневной газеты цитируется государственное издание China Securities Journal:

«Регуляторы заметили крах некоторых биткоин платформ во время последней рыночной волатильности, вследствие которой некоторые инвесторы, особенно торгующие инструментами для управления активами, понесли существенные убытки из-за невозможности войти на сайт во время распродажи».

Проблема, описанная чиновниками, достаточно распространенная в различных платформах. Тем не менее, эти незначительные проблемы могут перерасти в более масштабные, в результате которых будут потери если не в тысячах, то в миллионах долларах из-за нестабильного характера Биткоина. Внедрение сторонней платформы для наблюдения за рынком Биткоина может значительно улучшить безопасность торговли. Если эта служба предлагается государственными банковскими и финансовыми институциями, то доверие к Биткоину может также увеличиться и привести к повышению принятия криптовалют.

С одной стороны этот новый сервис может быть в интересах инвесторов. В то же время, он может быть использован для отслеживания объема торгов Биткоина и для дальнейших действий в соответствии с отчетами об увеличении утечки капитала под влиянием популярной цифровой валюты.

Народный Банк Китая заинтересовался Биткоином в последние дни, после того как увеличились объемы торговли в стране. Центральный банк Китая недавно провел встречу с представителями крупнейших бирж криптовалют в стране, чтобы понять причину последней утечки. В ходе встречи центральный банк был вынужден имплементировать платформу управления риском в целях обеспечения защиты инвесторов.

В то же время банк издал циркуляр, в котором разъясняется позиция Биткоина как виртуального товара, а не валюты. Даже не смотря на то, что сегодняшние намерения, стоящие за введением сторонней платформы, являются дискуссионными, этот шаг будет способствовать росту торговли в стране, что приведет к дальнейшему увеличению спроса.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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