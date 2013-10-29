Китай скоро введет сторонний сервис для наблюдения за Биткоин-бизнесом

Китайские правительственные ведомства намерены ввести сторонний сервис для наблюдения за рынком Биткоина в стране.
Китайское правительство и финансовые органы власти известны своим стремлением к гипер-защите экономики страны. Вскоре, такой протекционизм может настичь и китайский рынок Биткоина.
Некоторые китайские СМИ сообщают о возможности внедрения стороннего сервиса для наблюдения за криптовалютой. Новая разработка является результатом недавних колебаний на крупнейшем мировом рынке цифровой валюты, вследствие которых последовал резкий скачок цен.
В статье ведущей китайской ежедневной газеты цитируется государственное издание China Securities Journal:
«Регуляторы заметили крах некоторых биткоин платформ во время последней рыночной волатильности, вследствие которой некоторые инвесторы, особенно торгующие инструментами для управления активами, понесли существенные убытки из-за невозможности войти на сайт во время распродажи».
Проблема, описанная чиновниками, достаточно распространенная в различных платформах. Тем не менее, эти незначительные проблемы могут перерасти в более масштабные, в результате которых будут потери если не в тысячах, то в миллионах долларах из-за нестабильного характера Биткоина. Внедрение сторонней платформы для наблюдения за рынком Биткоина может значительно улучшить безопасность торговли. Если эта служба предлагается государственными банковскими и финансовыми институциями, то доверие к Биткоину может также увеличиться и привести к повышению принятия криптовалют.
С одной стороны этот новый сервис может быть в интересах инвесторов. В то же время, он может быть использован для отслеживания объема торгов Биткоина и для дальнейших действий в соответствии с отчетами об увеличении утечки капитала под влиянием популярной цифровой валюты.
Народный Банк Китая заинтересовался Биткоином в последние дни, после того как увеличились объемы торговли в стране. Центральный банк Китая недавно провел встречу с представителями крупнейших бирж криптовалют в стране, чтобы понять причину последней утечки. В ходе встречи центральный банк был вынужден имплементировать платформу управления риском в целях обеспечения защиты инвесторов.
В то же время банк издал циркуляр, в котором разъясняется позиция Биткоина как виртуального товара, а не валюты. Даже не смотря на то, что сегодняшние намерения, стоящие за введением сторонней платформы, являются дискуссионными, этот шаг будет способствовать росту торговли в стране, что приведет к дальнейшему увеличению спроса.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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