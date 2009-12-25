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IBM и Саннадзор США договорились хранить медицинские данные в блокчейне

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IBM и Саннадзор США договорились хранить медицинские данные в блокчейне

Как сообщает издание Allcoinsnews, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и компания IBM Watson Health подписали двухлетнее соглашение о сотрудничестве, которое предполагает исследование возможностей технологии блокчейн.

Суть сотрудничества будет заключаться в применении технологии для хранения и совместного использования результатов клинических испытаний, электронных медицинских карт, геномных данных и другой информации.

Глава отдела разработок Watson Health Шахрам Эбадоллахи считает, что здравоохранение нуждается в значительных переменах в области хранения и обмена данными, а технология блокчейн позволит создать безопасную и децентрализованную среду для таких целей.

Электронные медицинские записи представляют собой массив данных, включающих в себя демографические, терапевтические и геномные данные, которые представляют большую научную ценность. Единая база данных и упрощенный доступ к ним откроют новые возможности для клинических и научных исследований.

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технология блокчейн
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