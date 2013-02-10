Влад555 Профессионал

Имя: Влад Пол: Мужской Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 22.12.2015 Сообщений: 2,218 Благодарностей: 727 КП: 0.273

А ты уже записался в кластер миллиардеров? Не каждый член кластера миллиардеров имеет в распоряжении миллиарды. Но каждый миллиардер, который сделал себя сам, обязательно принадлежит к этому кластеру. И вошел он в него задолго до того, как получил миллиарды. Чем сплоченнее этот кластер, тем большее число миллиардеров он производит. Раньше консолидации кластера мешали расстояния, государственные границы, религиозные, классовые, социальные, информационные барьеры. Теперь барьеров становится меньше. Возможно, недалеко то время, когда любой представитель этого кластера получит в свое распоряжение миллиарды. Принадлежность к этому кластеру никак не формализована, но кластер миллиардеров отделяет от остального мира невидимая стена. Войти и выйти может каждый. Поговорить о погоде – тоже. Однако обмен смыслами между теми, кто внутри, и теми, кто снаружи, попросту невозможен. Входящие в кластер люди, часто сами того не подозревая, вкладывают другие смыслы в известные всем слова. Профессор психологии и нейрофизиологии Принстонского университета Ури Хассон продемонстрировал в своих исследованиях, что такое бывает. Достаточно сменить контекст. В рамках своего особого контекста кластер миллиардеров обладает своим особым языком, смысл которого недоступен никому, кто не погружен в этот контекст.

На нашей планете возникает новый общественный уклад. Власть элит слабеет. Вдруг, откуда ни возьмись, в элиты врываются люди из ниоткуда – из низших социальных слоев, с забытых Богом диких окраин. Во властных структурах множатся «голые короли». Сдвигается баланс сил. Грядет смена классовой структуры общества. Об этом говорят и пишут многие. Кто-то пытается делить людей на касты согласно степени их властолюбия и творческого потенциала. Другие предрекают пришествие меритократии. Третьи возвещают приход холократии. Четвертые проповедуют Децентрализованные Автономные Организации на блокчейне. Все это преподносится как единственно верные позитивные сценарии, а антиутопиям в духе оруэлловского «1984» просто несть числа.

Прямо сейчас человечество распадается на два неравных по размеру и влиянию кластера: кластер миллиардеров и кластер потребителей. Причем, это расслоение происходит не по имущественному признаку или социальному статусу. Даже не по отношениям собственности на средства производства. К старым классовым реалиям оно вообще не имеет никакого отношения. В основе нового деления лежит пороговое повышение эффективности использования частью людей своих главных ресурсов: мозга и времени. Люди, прошедшие порог, консолидируются в кластере миллиардеров. Те, кто остается за порогом, формируют кластер потребителей. В этом разделении нет ничего уничижительного для потребителей или обидного для миллиардеров. Информационное общество странным образом выворачивает и усиливает явления, которые присутствовали в нашей жизни всегда. Миллиардеры – исключения, были всегда. Кластер миллиардеров тоже существовал. Отличие современной эпохи только в том, что он начал консолидироваться. Всемирное проникновение интернета и мобильной связи придало этой консолидации поистине планетарный масштаб. Ядро набирает критическую массу, притягивая к кластеру все больше неофитов.

Наш мир стремительно меняется. Хотя это и звучит уже как банальность, реальные скорость и масштаб изменений ощущают немногие. Кто же эти счастливцы, которые способны не просто угнаться за переменами, но и опередить, предвосхитить их? Цифровые кочевники? Новая технологическая элита? Названий много, но ни одно не передает точного смысла. Малкольм Гладуэлл назвал их «выпадающие». И они действительно выпадают из общего ряда. Сейчас, на наших глазах «выпадающие» начинают формировать тренд. Северная Америка чеканит по миллиардеру каждые шесть суток и, по мнению инвестиционного банка Credit Swiss, продолжит их чеканить с такой же скоростью следующие пять лет. Следом подтягивается Китай. Пока счет идет на сотни, но так всегда бывает с экспонентой вначале, когда база для удвоения еще слишком мала. Абсолютные цифры невелики, но они уже удваиваются. Шансы среднестатистического человека стать миллиардером растут.



Как стать миллиардером? Сначала нужно попасть в кластер миллиардеров. Потом найти нескольких таких же как вы членов этого кластера и состыковаться с ними мозгами. И вот тогда, года через четыре (с поправкой на удачу три-пять) после вхождения в кластер, – «бара-бум!» – миллиарды как по волшебству появятся на вашем блюдечке с голубой каемочкой, как любил говорить незабвенный Остап Бендер. Но это все будет потом. Сначала – кластер.

Какие они, члены кластера миллиардеров? Возможно, их отличает умение зажигательно и аргументированно презентовать свой проект? «Это не было похоже на презентации в шоу «В бассейне с акулами»… Марку было 19 лет, и он был полным интровертом. Говорил только Шон… Мы с Рейдом Хоффманом уже год изучали рынок социальных сетей, и пришли на встречу с готовностью сразу подписать чек. Нам было абсолютно все равно, что они скажут», – так описывает свою первую встречу с основателями Facebook Марком Цукербергом и Шоном Паркером (больше прославившимся, благодаря созданной им и закрытой судом службе по обмену музыкой Napster, которая убила музыкальную индустрию) ранний инвестор Фейсбука Питер Тиль, он же – один из основателей PayPal и основатель секретного стартапа Palantir, оцениваемого в $15 млрд. Рейд Хоффман – один из основателей недавно запрещенного в России и проданного Microsoft за $28 млрд LinkedIn. На той знаменательной встрече присутствовало сразу четыре члена кластера и ни один из них, если верить записям их выступлений и интервью гораздо более позднего времени, не блистал красноречием.

На фото, опубликованном в 2007 году журналом Fortune, тринадцать молодых людей живописно расположились в баре в прикидах, должных изображать мафию: треники, кожаные куртки, шляпы. У мордатого очкарика в центре – толстенная золотая цепь на шее. Это – Рейд Хоффман, один из создателей LinkedIn и удачливый венчурный инвестор. На переднем плане: Макс Левчин с картами в руке. Напротив за столом – Питер Тиль. В пиджаке и галстуке. Изображает главного. Может, он главный и есть, но на фото не хватает самого известного «мафиози» – Илона Маска. Левчин, Маск и Тиль были главными акционерами PayPal на момент его продажи eBay в 2002 году. Остальные у них работали. Собственно, с этой фотографии к ним и приклеилось название «мафия PayPal». Это – еще один крупный узел сети кластера миллиардеров. Архитектура сети такова, что крупные узлы имеют много связей с другими узлами, далекими и близкими, в то время как маленькие узлы имеют связь только с ближайшими. Из маленьких узлов иногда вырастают большие. Так Тиль и Хоффман вложились когда-то в никому неизвестный Фейсбук, который теперь разросся в большой узел. Что дальше? Питер Тиль, вопреки настрою Кремниевой долины, решительно поддержал Дональда Трампа на выборах. Вошел в переходную команду избранного президента. Организовал его встречу с главами технологических компаний, включая радикального противника Трампа во время выборов – Илона Маска. Что это? Новый узел завязывается? Увидим. Ждать осталось недолго. Консолидация кластера миллиардеров набирает скорость.

Что больше всего ценят миллиардеры? Правильно. Время. Деньги не являются для миллиардеров дефицитным ресурсом. А вот время для них течет так же, как и для всех людей. Двигаться против стрелы времени никто не в силах. Слишком велик энтропийный барьер.



Время можно экономить, но это – нудный и муторный процесс, который мешает человеку наслаждаться моментом. А момент, прожитый без наслаждения – это время, потерянное напрасно. У каждого, даже у миллиардера, сами по себе возникают неприятные, тяжелые и бессмысленные моменты. Причины их возникновения невозможно контролировать. Экономия времени, стремление успеть как можно больше в ущерб ощущению неповторимости переживаемых нами мгновений – это растрата того времени, контроль над которым нам доступен.



Представители кластера миллиардеров умеют ценить время, но совсем не так, как написано в книжках по тайм-менеджменту. Как часто бывает с проблемами, которые не решаются с помощью оптимизации, они переформатируют постановку задачи: время надо не беречь, а инвестировать. «Мне все равно, чем ты будешь заниматься, если ты будешь думать о наших делах 24 часа, семь дней в неделю», – сказал мне Рустам Тарико. То, что он имел в виду, было не думанье, как таковое, а особый режим работы мозга, когда он задает себе вопросы: «Что я знаю? Что я не знаю?». И в зависимости от ответов отправляет знакомые задачи в подсознание, а незнакомые помещает в фокус сознания.



Сеть верхнего регистра использует и ту информацию, которую обрабатывают первичные сети, и какую-то еще, источник происхождения которой пока не установлен. Работа мозга как бы распараллеливается на множество подсознательных процессов, по которым луч сознания движется как лазер ЛиДара, вычерчивая контуры окружающей реальности. Алгоритмы, ведущие к успеху, закрепляются. Ошибки анализируются и приносят массу полезной информации. Книги открывают способ мышления их авторов. События переживаются многократно и рассматриваются с разных сторон. Время как бы спрессовывается. О Стиве Джобсе говорили, что он формирует «поле искажения реальности». Это выражение использовали, чтобы подчеркнуть харизму Стива и его умение убеждать, как метафору. Так оно и было. Время в этом поле текло по-другому, чем вне его.

Кластер миллиардеров не приемлет сложности в межличностном взаимодействии. Понимание приходит быстро. Все действия бинарны. Как и в случае с химическими преобразованиями простых и сложных молекул, именно сложность внутреннего устройства представителей кластера определяет простоту взаимодействия между ними.



«Простота», – любит повторять основатель группы Alibaba Джек Ма, говоря о секретах своего успеха. Протокол расшифровки смыслов, выражаясь словами Ури Хассона, в мозгу представителя кластера миллиардеров настолько сложен, а его погружение в единый контекст настолько глубоко, что позволяет уловить смысл буквально с полуслова. Но это – в пределах своего кластера. Люди из кластера потребителей, даже если они являются специалистами в обсуждаемом вопросе, не могут извлечь смысл из того, что говорит человек из кластера миллиардеров. Им не хватает глубины контекста. И наоборот.

Кластер миллиардеров в процессе дальнейшей консолидации может перерасти в коллективный разум нового типа – с уровнем осознанности и быстродействия, невиданным прежде. Это будет принципиально иной интеллект по отношению к искусственному. Там, где искусственный суперинтеллект будет считать, человеческий суперинтеллект будет бросать кости. И до чего-то, мне кажется, они договорятся.



А как же мы? Простые смертные из кластера потребления? Зачем мы им будем нужны? Аргумент, что на потребителях они как раз и делают миллиарды, легко опровергается тем, что им нужны не миллиарды, а ресурсы. Если получить эти ресурсы можно будет бесплатно, они не откажутся.



Конечно, они могут кормить всех потребителей просто из чувства милосердия. Но я думаю, что причина будет более прагматичной. Кластер потребителей будет им нужен для расширенного производства новых членов их кластера, потому что рождаться у них самих будут такие же дети, что и у остального человечества. «Лотерея яичников», по меткому определению Уоррена Баффета, определяет лишь место в иерархии внутри кластера потребителей, но никак не качественный переход. Вхождение в кластер миллиардеров, как и любой сложный поведенческий навык, определяется уникальной для каждого комбинацией факторов наследственности и окружающей среды.



Предрасположенность создают сложные сочетания генов, которые не только наследуются, но и случайно формируются. Однако генетическая предрасположенность не гарантирует автоматического рождения в кластере. Она – ведь лишь предрасположенность, а не предопределенность. В кластер ведет уникальный для каждого путь, состоящий из познания окружающей среды и мистических личных переживаний. Иногда он приводит туда в ранней юности, иногда – ближе к концу жизни. Это – бифуркация. Значит, в каждый конкретный момент шанс каждого перейти в кластер миллиардеров все те же 50 на 50. А как еще могут появляться «повелители вероятностей»?

Как вы уже могли догадаться, жизнь представителей кластера миллиардеров, еще не заработавших миллиард, среди представителей кластера потребителей отнюдь не устлана розами. Их не понимают. Предложенные ими идеи отвергают, решения высмеивают. Их упрекают в упрямстве, вздорном характере и излишнем риске. Это, когда кто-то из них монетизируется, все их многочисленные недостатки (с точки зрения потребителей) немедленно превращаются в достоинства. А вначале их путь тернист. Но это – не их выбор. Они просто так живут и не могут иначе. Поэтому в отношении к ним немножко толерантности никому не повредит. В первую очередь, потребителям, которые хотят стать миллиардерами.



Дело в том, что понимание контекста кластера миллиардеров доступно любому человеку, даже если его мозг не радикально пластичен. Толерантность и попытки понять могут послужить триггером для акселерации мозга. Для этого нужно сопряжение мозгов через общение. Как ни странно, проще всего общаться с уже состоявшимися миллиардерами. Во-первых, в этом случае вы точно знаете, что перед вами представитель кластера миллиардеров, а не просто проповедник, аферист или безумный прожектер. Во-вторых, для сопряжения мозгов общение вовсе не должно быть двусторонним. Достаточно слушать и смотреть их интервью, желательно, с собеседниками из одного с ними кластера. Например, посмотрите беседу «у камина» основателя Sun Microsystems Винода Кослы с основателями Google Сергеем Брином и Лэрри Пейджем. И таких бесед – полон интернет. Надо только запастись терпением, потому что вначале может быть неинтересно и непонятно. Чем больше вы любите говорить, тем труднее вам будет слушать. Надо учиться инвестировать свое время, ничего не поделаешь. А где же радость? – спросите вы. Радость – в понимании. Тут есть маленький нюанс. Если радость от того, что поняли вас – это расходы. Если радость от того, что поняли вы – это инвестиция. Потому что, когда понятно вам, то практически гарантировано, что поймут вас.

Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ! На правах рекламы

Не верьте всему, что вам говорят. __________________Не верьте всему, что вам говорят.