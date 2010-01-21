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Есть ли будущее у локальных валют?

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Старый Сегодня, 16:07
#1
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Аватар Анна Чернобай
 
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Есть ли будущее у локальных валют?

Денежные купюры, которые выдает окрашенный в яркие цвета банкомат на одной из тихих улиц Брикстона (южный район Лондона), на первый взгляд выглядят, как любые другие деньги в мире. Но из банкомата вылезают не британские фунты стерлингов, а брикстонские фунты (B£).

Но не следует их путать с шуточными деньгами популярной игры "Монополия". Брикстонские фунты можно реально тратить, причем легально: валюта, обменный курс которой к стерлингу один к одному, принимается в более чем 150 местных магазинах и бизнесах. Ее даже можно использовать для уплаты местных налогов.

Запущенный в 2009 г. это один из многочисленных подобных проектов. Сегодня собственную валюту имеют также другие регионы Великобритании, включая Бристол, Эксетер и Тотнес. Есть она и в некоторых странах мира: еско (eusko) во французской Стране Басков, беркшер (BerkShar) в западной части штата Массачусетс, "итакский час" (Ithaca Hour) в Итаке, штат Нью-Йорк. Барселона также недавно объявила о намерении запустить в 2017 г. собственную валюту.

Подобные проекты нацелены в первую очередь на увеличение трат в местных торговых точках, ресторанах и гостиницах, стимулируя рециркуляцию денег внутри одного района. В связи с тем, что подобная валюта не имеет никакой цены за пределами конкретной зоны, держатели тратят их только там, что создает "локальный мультипликационный эффект".

Сторонники подобных начинаний также заявляют и об их экологической пользе: более крепкий местный бизнес сокращает использование транспорта, а значит и выброс углекислого газа в атмосферу, отмечает британский журнал The Economist.

Однако локальные валюты имеют не очень хорошую статистику. Из запущенных в Америке с 1991 г. более чем 80 собственных денег до сегодняшнего дня дожили лишь единицы. В других странах похожая ситуация. Так, гуардиагрельский симек (Guardiagrele simec) в Италии, торонтский доллар в Канаде и страудский фунт (Stroud pound) в Великобритании практически исчезли из обращения.

Даже использование "итакского часа", одной из самых известных и успешных локальных валют, резко сократилось за последние 20 лет, с горечью говорит ее основатель Пол Гловер.

Локальные валюты имеют три основных недостатка. Во-первых, они относительно неликвидные, так как принимаются лишь в участвующих в программе компаниях. Они, по сути, форма добровольно введенных экономических санкций, так как сужают выбор для потребителей и бизнеса.

Во-вторых, к локальным валютам не очень высокий уровень доверия: их не поддерживает центральный банк, в связи с чем люди стараются не иметь слишком много подобных денег.

И, наконец, при параллельном присутствии двух валют трудно избежать транзакционных издержек, а те, кто хочет поддержать местный бизнес, могут легко это сделать с помощью национальной валюты.

Все это объясняет, почему хождение локальных валют в большинстве случаях имеет ограниченный характер. Так, например, в районе, где проживает около 300 тыс. человек, циркулирует всего 100 тыс. брикстонских фунтов ($123 тыс.). Это очень мало для какого-либо существенного экономического эффекта. Однако необычно выглядящая банкнота - отличный сувенир для туристов.

__________________
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