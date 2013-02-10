Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,897 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Корпорация Boeing потратит на российский титан 18 млрд долларов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:52
#1
Премиум
 
Аватар Drum13
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,332
Благодарностей: 586
КП: 0.163
Корпорация Boeing потратит на российский титан 18 млрд долларов


И пока политики с той стороны Большой Лужи машут в сторону России экономическими санкциями, большой капитал, с той же стороны, откуда машут санкциями, продолжает делать деньги в той же самой России.

Представитель американской авиастроительной корпорации Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко заявил журналистам о том, что в России, в ближайшие 10 лет американская компания закупит титановых изделий на сумму в 18 млрд долларов. Откуда берутся такие космические суммы?

А всё довольно просто, ведь до 35 процентов используемого титана в производстве, американцы покупают у российской компании ВСМПО-АВИСМА. И как заявил представитель корпорации Boeing, торговое сотрудничество не пострадает, чтобы не произошло на политической арене. Ведь торговля титаном выгодна как российской стороне, так и американской.

И российский титан не идёт слитками за океан, из него делаются детали самолётов прямо на территории России. На производственных линиях, которые были построены компанией Boeing. В частности, в 2009 году был открыта производственная площадка Ural Boeing Manufacturing. Два года назад, сразу же после первых Западных экономических санкций против России, корпорация Boeing подписала торговый договор с российской компанией ВСМПО-АВИСМА сроком до 2022 года, на поставку авиационных деталей из титана. А в начале осени 2015 года руководство компании Boeing заявило о том, что российская компания стала основным поставщиком комплектующих из титана для самолётов 777Х.

Но американская корпорация не собирается останавливаться на достигнутом, так как продолжает инвестировать дополнительные средства в расширение своих производственных площадок на территории России. Недавно стало известно, что новый завод, принадлежащий компании Boeing, будет построен в ОЭЗ "Титановая долина", в Свердловской области.

Как заявили в представительстве авиастроительной корпорации, новая производственная площадка будет возведена до конца 2018 года. На новом производстве будет производиться обработка титановых штамповок для некоторых моделей самолётов компании Boeing, в частности семейства 787 и новых моделей – 737 MAX и 777X. Выпуск первых машин нового поколения 777X намечается на этот год.

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Китайская корпорация LeEco ищет инвестиции на сумму в 1,4 млрд долларов Drum13 Горячие новости 0 31.12.2016 00:33
General Electric потратит 30 млрд долларов в борьбе за рынок нефти и газа США kislov Новости в мире финансов и инвестиций 10 31.10.2016 18:48
Корпорация Intel поглощает компанию Altera за 16.7 млрд долларов Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.06.2015 21:31
Российский бизнесмен потратит $16 млрд на скупку IT-активов в ЕС и США Sunrize7 Новости в мире финансов и инвестиций 5 07.04.2015 04:15
Чтобы удержать рубль от падения, Россия потратит 30 млрд. долларов до конца года Sashoua Новости в мире финансов и инвестиций 2 08.10.2014 23:54

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Ratatara
7509693 - "30 процентов". Сеть ПАММ-счетов "Доходная линия" проект №1. InstaForex.
От Ratatara в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар alexey7777
the-first.biz - The-First
От alexey7777 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар okyl
О гигиене в средневековой Европе
От okyl в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
Maxhourlys - maxhourlys.com
От Xetang в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар iddqd45
vegamex - vegamex.biz
От iddqd45 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Versalsky
B-Hunters - b-hunters.club
От Versalsky в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube