Корпорация Boeing потратит на российский титан 18 млрд долларов

И пока политики с той стороны Большой Лужи машут в сторону России экономическими санкциями, большой капитал, с той же стороны, откуда машут санкциями, продолжает делать деньги в той же самой России.
Представитель американской авиастроительной корпорации Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко заявил журналистам о том, что в России, в ближайшие 10 лет американская компания закупит титановых изделий на сумму в 18 млрд долларов. Откуда берутся такие космические суммы?
А всё довольно просто, ведь до 35 процентов используемого титана в производстве, американцы покупают у российской компании ВСМПО-АВИСМА. И как заявил представитель корпорации Boeing, торговое сотрудничество не пострадает, чтобы не произошло на политической арене. Ведь торговля титаном выгодна как российской стороне, так и американской.
И российский титан не идёт слитками за океан, из него делаются детали самолётов прямо на территории России. На производственных линиях, которые были построены компанией Boeing. В частности, в 2009 году был открыта производственная площадка Ural Boeing Manufacturing. Два года назад, сразу же после первых Западных экономических санкций против России, корпорация Boeing подписала торговый договор с российской компанией ВСМПО-АВИСМА сроком до 2022 года, на поставку авиационных деталей из титана. А в начале осени 2015 года руководство компании Boeing заявило о том, что российская компания стала основным поставщиком комплектующих из титана для самолётов 777Х.
Но американская корпорация не собирается останавливаться на достигнутом, так как продолжает инвестировать дополнительные средства в расширение своих производственных площадок на территории России. Недавно стало известно, что новый завод, принадлежащий компании Boeing, будет построен в ОЭЗ "Титановая долина", в Свердловской области.
Как заявили в представительстве авиастроительной корпорации, новая производственная площадка будет возведена до конца 2018 года. На новом производстве будет производиться обработка титановых штамповок для некоторых моделей самолётов компании Boeing, в частности семейства 787 и новых моделей – 737 MAX и 777X. Выпуск первых машин нового поколения 777X намечается на этот год.
Специально для mmgp.ru