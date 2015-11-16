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В 2017 году США проинвестируют свою нефтяную промышленность на $61 млрд

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#1
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В 2017 году США проинвестируют свою нефтяную промышленность на $61 млрд


Как передают американские средства массовой информации и в частности телеканал CNN, после 2-летнего перерыва, в США ожидается сильный рост инвестиций в нефтяную промышленность и главным потребителем этих денег станет американский штат Техас. Такие данные представила исследовательская компания Вуд Макензи (Wood Mackenzie) и они говорят о том, что финансовые вложения в нефтянку Штатов увеличатся на 23% до 61 млрд долл. США.

Как отмечает г-н Мальком Диксон из Вуд Макензи, на данный момент имеется некоторое снижение добычи нефти как в Техасе, так и в Нью-Мексико, однако это происходит из-за того, что нефтепромысловики добывают пока большие объемы нефти и газа на месторождениях "Пермского бассейна".

Между тем, в случае, если цены на нефть продолжат свой рост, а новоизбранный президент Дональд Трамп будет уверенно проводить объявленную им политику направленную на новый экономический рост Соединенных Штатов Америки, то это только ещё сильнее простимулирует нефтяников осуществлять большие расходы в своей отрасли.

Мировые траты на разведку и добычу нефти в текущем году возрастут еще на 3% по сравнению с прошлым годом, почти до 450 млрд. долл США. Планируется, что в 2017 году в мире будет запущено в эксплуатацию 20 новых и крупных нефтяных проектов, что в 2 раза больше, чем в ушедшем, в 2016 году.

Но все же до рекорда 2014 года пока еще далековато. Тогда на пике бума цен на "черное золото" (более 100 долл. за баррель) в мире было вложено в нефтяную сферу около 774 млрд долл. США. Такие большие суммы говорят сами за себя.

В настоящее время за баррель нефти дают чуть более 50 долл.США, что уже неплохо, так как в начале 2016 года её цена падала и до 26 долл. Аналитики нефтяного рынка отмечают, что рост до 50 долл. за 1 баррель стал результатом договоренностей по сокращению добычи "черного золота" между странами членами ОПЕК.

Также тренд увеличения трат в мировую нефтяную отрасль поддерживают и финансовые эксперты британского банка Барклайз (Barclays), но их прогнозы еще более оптимистичные и они говорят об увеличении трат на нефтянку в этом году на 7% в мире. Как это в конечном итоге скажется на стоимости нефти покажет только время, но инвестиции в отрасль растут.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/58776c3ec5ee0
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