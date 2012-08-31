Lightning Network представлен к публичному тестированию

Состоялся релиз альфа-версии v0.1 протокола Lightning Network. Протокол готов к публичному тестированию разработчиками.
Последняя версия Lightning Network обладает более широким функционалом, в частности способна открывать и закрывать каналы между равными участниками, полностью обрабатывать информацию по специальным каналам, проводить аутентификацию, выполнять поиск пути внутри сети, выполнять пассивную переадресацию входящих платежей и отправлять зашифрованные платежи через сеть. Версию можно скачать на Github.
Lightning Network представляет из себя надпротокол, который позволит пользователям обмениваться биткоинами по специальным каналам, минуя блокчейн, что сократит и время проведения транзакций, и снизит давление на сеть биткоина. Информация о транзакциях, как предполагается, будет записываться в блокчейн после того, как один из участников транзакции захочет вывести полученные средства за пределы канала Lightning Network.
Lightning Network был построен с помощью нового языка программирования Go. "Наша цель состоит в том, чтобы как можно сильнее упростить процесс изучения кода, как для простого понимания, так и для изучения на более глубоком уровне либо для внесения запросов на изменение в проект.
Последняя версия Lightning Network использует протокол Segregated Witness, внедренный в версию Bitcoin Core 0.13.1.
«Хотя возможно существование альтернативных каналов без использования SegWit, с помощью SegWit мы можем создать наиболее эффективную, гибкую и безопасную архитектуру канала», — говорится в сообщении разработчиков Lightning Network. По их словам, SegWit позволяет повысить конфиденциальность и эффективность Lightning Network. Примеры таких улучшений включают использование алгоритма криптографической подписи Шнорра и новые оп-коды, которые позволяют рандомизировать хэш по маршруту проведения платежа.
Команда разработчиков Lightning Network, состоящая из 13 человек, призывает к сотрудничеству и привлечению новых криптографов для создания приложения Layer-2 в рамках Lightning Network.
В октябре 2016 года разработчики сервиса использовали прототип Lightning Network v0.5 для покупки изображения с котом. Транзакция включала в себя выставление счетов-фактур, многоступенчатый платеж и доставку товара.