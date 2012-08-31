Анна Чернобай Скайп: cher777889



Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,132 Благодарностей: 481 КП: 0.428

Биржевые паникеры ошибаются на счет биткоина



Что интересно, подобные спады не являются чем-то необыкновенным для этой перспективной валюты, несмотря на низкие показатели волатильности биткоина в 2016 году. Более того, усилившийся интерес надзорных органов к биткоину обрадует тех, кто, рассматривает этот цифровой актив в качестве одного из самых пригодных для инвестирования в сфере финтеха.



Китайские биржи имеют большое значение в этом плане, так как именно они служат платформой для большей части биткоин-сделок. Биткоин обгоняет золотые акции GLD по цифрам суточного объема торгов в долларах США, а больше 95% этого объема приходится на Китай. Китай и, следовательно, центробанк этой страны очень важны для биткоина.

По-видимому, действия Народного банка Китая — это ответная реакция на спекуляции, в которых биткоин был замешан как инструмент для оттока капитала из страны, и надо полагать, доказательства этой деятельности будут обнаружены.



Но в перспективе эта проблема отойдет на второй план: суммарная стоимость всех существующих биткоинов составляет $12.9 млрд, а объем беглого китайского капитала за прошлый год по официальным данным составил $320 млрд, — поэтому любая сумма оттока посредством биткоинов будет незначительной.



Конечно, вся эта история отразилась на стоимости биткоина, но роль криптовалюты в утечке капитала из Китая довольно ничтожна. В действительности дела обстоят так, что сейчас в обращении находится 16 млн монет, и если каждый житель Шанхая, население которого насчитывает 24 млн человек, захочет купить по биткоину ($780 по сегодняшнему курсу), то далеко не всем удастся это сделать.

В сущности, если ЦБ Китая и обнаружит причастность биткоина к оттоку капитала, то цифры будут небольшими, и это приведет лишь к «дезинфекции» системы. Вдобавок, падение в цене может способствовать переходу биткоинов из рук слабых держателей, которые спешно избавляются от активов при краткосрочных падениях курса, в твердые руки институциональных инвесторов, все более интересующихся биткоинами.



Цитата: «Трудно делать прогнозы — особенно тогда, когда они касаются будущего», —



В долгосрочной перспективе финансовая революция, начатая биткоином, усовершенствует финансовую систему и сделает ее более эффективной и устойчивой. В этом свете три сценария развития биткоина в течение нового года представляются наиболее вероятными:



1. Биткоин снова станет просто валютой

2. Биткоин станет новым видом инвестиционных активов

3. Биткоин станет хеджем для страхования от потрясений на мировом валютном рынке



Биткоины были созданы как альтернативная валюта по аналогии с золотом, но они изначально были намного более практичными благодаря своей цифровой природе. Золото служило людям в качестве валюты на протяжении долгого времени, но попробуйте забронировать номер в гостинице на сайте Expedia с помощью унции золота… У вас ничего не выйдет. Но биткоины — другое дело. Собственно, редакция Cryptonyka.com не раз бронировала множество номеров на этом сайте, и расплачиваться биткоинами было намного проще и безопаснее, чем кредитной картой. Биткоины были перечислены всего за несколько кликов, и даже не пришлось предоставлять личную информацию, которая, к слову сказать, может быть украдена. В то время кредитная карта спокойно лежала в бумажнике — в целости и сохранности.





Биткоин породил финтех-революцию в момент своего появления в 2009 году. Лежащая в его основе технология — блокчейн — вскоре стала фавориткой мира финансовых технологий. Занимательно, что со временем блокчейн вышла за пределы финансового применения и ворвалась в сферу отслеживания ресурсов, здравоохранения и борьбы с кражей личности. В настоящее время данная технология используется в здравоохранении для отслеживания конфиденциальной информации пациентов, в сети супермаркетов WalMart — для контроля над процессом производства и поставок свинины от ферм до магазинов, в защищенных системах онлайн-идентификации — для решения проблемы кражи личности.



Но в своей основе биткоин — это валюта, он был разработан для обращения в качестве валюты, и сейчас это его наиболее эффективное применение. В действительности, большая часть подъемов курсовых котировок биткоина обусловлена ажиотажем среди китайских граждан, которые скупали криптовалюту на фоне ослабления китайского юаня. Прочную связь между ростом цены на биткоин и снижением курса китайского юаня на протяжении последних двух лет легко отследить. За это время объем торгов в Китае резко вырос, вследствие чего эта страна стала эпицентром биткоин-торговли. Биткоин стал настолько популярным в качестве инструмента для валютного хеджирования, что его суточный объем торгов в Китае превысил аналогичный показатель золотых активов GLD в США. Такая популярность начала привлекать институциональных инвесторов.



По мнению редакции, цифровая валюта и цифровые активы сформировали совершенно новый вид инвестиционных активов, и их развитие в этом плане похоже на то, как росла популярность сделок по иностранной валюте и фьючерсам в течение последних десятилетий. Такая идея постепенно завладевает умами институциональных инвесторов, особенно если учесть тот факт, что потрясения на валютном рынке, скорее всего, станут нормой.



Планы Дональда Трампа по возвращению денег в Штаты для укрепления экономики страны похвальны, но несут за собой значительные риски. Прилив капитала в США означает его отток из развивающихся рынков, вроде Китая. На протяжении десятилетий приток капитала в КНР служил топливом для роста ВВП, который постоянно превышал 10%. Корпорации, инвесторы и китайские граждане накопили значительные долги в ходе экономического роста, но все рано или поздно заканчивается.



Разворот денежного потока может резко дестабилизировать сложившуюся систему и вылиться в волну валютных кризисов, в первую очередь — в Азии. Это ускорит процесс привлечения институциональных инвесторов в биткоин-торговлю. Кроме того, под влиянием изменений, вызванных дестабилизированной валютой, граждане будут склонны использовать биткоины в качестве альтернативы. Несмотря на недавние показатели волатильности, в течение двух лет биткоин опередил золото, став менее изменчивым в цене.



Неудивительно, что более практичная по сравнению с золотом валюта, которая к тому же может служить инструментом хеджирования при потрясениях на мировом валютном рынке, продолжает набирать популярность. Это не означает, что биткоину не свойственны нормальные для всех финансовых рынков колебания в цене. Даже будучи убежденным в том, что биткоин является лидером финансовой революции, необходимо осознавать его зависимость от человеческих эмоций, характерных для любых бирж: страх, жадность, эйфория и депрессия, — все это толкает людей покупать или продавать цифровую валюту, и недавние колебания курса биткоина по всей видимости — результат эйфории.



Чем больше инвесторов, трейдеров и конечных пользователей становятся участниками экосистемы, понижая волатильность валюты, тем больше походит биткоин на своих бумажных собратьев… с одним-единственным, но очень важным отличием. С ростом популярности биткоина среди компаний будет расти спрос на этот актив — при том, что его предложение снижается год от года. Суммарное предложение составит 21 миллион биткоинов, и учитывая то, что в настоящее время в свободном обращении находятся 16 млн монет, легко подсчитать: на будущую эмиссию остается всего 5 млн. Выпуск оставшихся 5 млн монет будет равномерно произведен программным обеспечением на протяжении следующих ста лет… да, на целый век вперед.



Не нужно быть доктором экономических наук, чтобы понять: когда растущий спрос встречает снижающееся предложение — цена растет. Поэтому никогда не поздно купить биткоин, однако, как в случае с любыми инвестициями, лучше купить дешевле и продать дороже.



По достижении своеобразного пика — 4 января 2017 года — за многолетнюю историю своего существования, цена на биткоин обрушилась на 33% в результате проверок в отношении китайских бирж. Такой провал затмевает все позитивные достижения, которые мы наблюдали до этого. Но необходимо осознать, что регулирование, проверка и своего рода очистка биржевой инфраструктуры жизненно важны для привлечения институциональных инвесторов. На наш взгляд, паникеры, которые в спешке продают биткоины, ошибаются, вот почему мы прямо сегодня взяли да и купили биткоин.



Источник По словам американского писателя Джонатана Франзена, «солнечный свет — лучший антисептик», и Народный банк Китая, подобно лучам солнца, обнаружил тени на биткоине. Согласно многочисленным новостным сообщениям, центробанк КНР продолжит проведение текущей проверки в отношении биткоин-бирж, что обусловило падение курса данной криптовалюты на 14% в среду — второй обвал биткоина после январского падения на 22%.Что интересно, подобные спады не являются чем-то необыкновенным для этой перспективной валюты, несмотря на низкие показатели волатильности биткоина в 2016 году. Более того, усилившийся интерес надзорных органов к биткоину обрадует тех, кто, рассматривает этот цифровой актив в качестве одного из самых пригодных для инвестирования в сфере финтеха.Китайские биржи имеют большое значение в этом плане, так как именно они служат платформой для большей части биткоин-сделок. Биткоин обгоняет золотые акции GLD по цифрам суточного объема торгов в долларах США, а больше 95% этого объема приходится на Китай. Китай и, следовательно, центробанк этой страны очень важны для биткоина.По-видимому, действия Народного банка Китая — это ответная реакция на спекуляции, в которых биткоин был замешан как инструмент для оттока капитала из страны, и надо полагать, доказательства этой деятельности будут обнаружены.Но в перспективе эта проблема отойдет на второй план: суммарная стоимость всех существующих биткоинов составляет $12.9 млрд, а объем беглого китайского капитала за прошлый год по официальным данным составил $320 млрд, — поэтому любая сумма оттока посредством биткоинов будет незначительной.Конечно, вся эта история отразилась на стоимости биткоина, но роль криптовалюты в утечке капитала из Китая довольно ничтожна. В действительности дела обстоят так, что сейчас в обращении находится 16 млн монет, и если каждый житель Шанхая, население которого насчитывает 24 млн человек, захочет купить по биткоину ($780 по сегодняшнему курсу), то далеко не всем удастся это сделать.В сущности, если ЦБ Китая и обнаружит причастность биткоина к оттоку капитала, то цифры будут небольшими, и это приведет лишь к «дезинфекции» системы. Вдобавок, падение в цене может способствовать переходу биткоинов из рук слабых держателей, которые спешно избавляются от активов при краткосрочных падениях курса, в твердые руки институциональных инвесторов, все более интересующихся биткоинами.это слова бесславного Йоги Берра. Но мы только что вступили в новый год, а цена на биткоин остается волатильной, поэтому сейчас лучшее время представить, что будущее приготовило для этого цифрового актива.В долгосрочной перспективе финансовая революция, начатая биткоином, усовершенствует финансовую систему и сделает ее более эффективной и устойчивой. В этом свете три сценария развития биткоина в течение нового года представляются наиболее вероятными:1. Биткоин снова станет просто валютой2. Биткоин станет новым видом инвестиционных активов3. Биткоин станет хеджем для страхования от потрясений на мировом валютном рынкеБиткоины были созданы как альтернативная валюта по аналогии с золотом, но они изначально были намного более практичными благодаря своей цифровой природе. Золото служило людям в качестве валюты на протяжении долгого времени, но попробуйте забронировать номер в гостинице на сайте Expedia с помощью унции золота… У вас ничего не выйдет. Но биткоины — другое дело. Собственно, редакция Cryptonyka.com не раз бронировала множество номеров на этом сайте, и расплачиваться биткоинами было намного проще и безопаснее, чем кредитной картой. Биткоины были перечислены всего за несколько кликов, и даже не пришлось предоставлять личную информацию, которая, к слову сказать, может быть украдена. В то время кредитная карта спокойно лежала в бумажнике — в целости и сохранности.Биткоин породил финтех-революцию в момент своего появления в 2009 году. Лежащая в его основе технология — блокчейн — вскоре стала фавориткой мира финансовых технологий. Занимательно, что со временем блокчейн вышла за пределы финансового применения и ворвалась в сферу отслеживания ресурсов, здравоохранения и борьбы с кражей личности.Но в своей основе биткоин — это валюта, он был разработан для обращения в качестве валюты, и сейчас это его наиболее эффективное применение. В действительности, большая часть подъемов курсовых котировок биткоина обусловлена ажиотажем среди китайских граждан, которые скупали криптовалюту на фоне ослабления китайского юаня. Прочную связь между ростом цены на биткоин и снижением курса китайского юаня на протяжении последних двух лет легко отследить. За это время объем торгов в Китае резко вырос, вследствие чего эта страна стала эпицентром биткоин-торговли. Биткоин стал настолько популярным в качестве инструмента для валютного хеджирования, что его суточный объем торгов в Китае превысил аналогичный показатель золотых активов GLD в США. Такая популярность начала привлекать институциональных инвесторов.Планы Дональда Трампа по возвращению денег в Штаты для укрепления экономики страны похвальны, но несут за собой значительные риски. Прилив капитала в США означает его отток из развивающихся рынков, вроде Китая. На протяжении десятилетий приток капитала в КНР служил топливом для роста ВВП, который постоянно превышал 10%. Корпорации, инвесторы и китайские граждане накопили значительные долги в ходе экономического роста, но все рано или поздно заканчивается.Разворот денежного потока может резко дестабилизировать сложившуюся систему и вылиться в волну валютных кризисов, в первую очередь — в Азии. Это ускорит процесс привлечения институциональных инвесторов в биткоин-торговлю. Кроме того, под влиянием изменений, вызванных дестабилизированной валютой, граждане будут склонны использовать биткоины в качестве альтернативы. Несмотря на недавние показатели волатильности, в течение двух лет биткоин опередил золото, став менее изменчивым в цене.Неудивительно, что более практичная по сравнению с золотом валюта, которая к тому же может служить инструментом хеджирования при потрясениях на мировом валютном рынке, продолжает набирать популярность. Это не означает, что биткоину не свойственны нормальные для всех финансовых рынков колебания в цене. Даже будучи убежденным в том, что биткоин является лидером финансовой революции, необходимо осознавать его зависимость от человеческих эмоций, характерных для любых бирж: страх, жадность, эйфория и депрессия, — все это толкает людей покупать или продавать цифровую валюту, и недавние колебания курса биткоина по всей видимости — результат эйфории.Чем больше инвесторов, трейдеров и конечных пользователей становятся участниками экосистемы, понижая волатильность валюты, тем больше походит биткоин на своих бумажных собратьев… с одним-единственным, но очень важным отличием. С ростом популярности биткоина среди компаний будет расти спрос на этот актив — при том, что его предложение снижается год от года. Суммарное предложение составит 21 миллион биткоинов, и учитывая то, что в настоящее время в свободном обращении находятся 16 млн монет, легко подсчитать: на будущую эмиссию остается всего 5 млн. Выпуск оставшихся 5 млн монет будет равномерно произведен программным обеспечением на протяжении следующих ста лет… да, на целый век вперед.Не нужно быть доктором экономических наук, чтобы понять: когда растущий спрос встречает снижающееся предложение — цена растет. Поэтому никогда не поздно купить биткоин, однако, как в случае с любыми инвестициями, лучше купить дешевле и продать дороже.

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