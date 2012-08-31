Блокчейн-стартап Equibit готовится к запуску ICO

1 февраля стартует ICO канадского блокчейн-стартапа Equibit Development Corporation (EDC), работающего над созданием блокчейн-платформы, призванной обеспечить безопасный выпуск акций для компаний. Об этом пишет издание IBT.
В ходе ICO будет продан один миллион токенов EQB общей стоимостью $7 млн. Все токены, приобретенные в ходе кампании, будут зачислены на аккаунты пользователей веб-кошельков EDC. При этом сам сервис будет запущен в полном функционале в этом году, одновременно с запуском платформы Equibit. Все нереализованные токены будут сохранены, а всего в дальнейшем планируется выпустить 22 млн токенов.
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«Сказать, что мы находимся в предвкушении ICO, было бы явным преуменьшением. Мы впишем новую страницу и мировую историю финансов», —
утверждает СЕО EDC Крис Хорлачер.
Отмечается, что токены EQB будут продаваться пакетами по 100 тыс. монет. Стартовая цена составит $2 за токен с последующим увеличением. Все токены, проданные в ходе ICO, будут сгенерированы в генезис-блоке платформы EDC. Собранные средства будут направлены на увеличение количества разработчиков, ускорение процесса разработки, поддержку и расширение сети и разворачивание супернод.
Представитель EDC Натан Возняк утверждает, что команда проекта уже провела ряд встреч с потенциальными инвесторами, в частности с банками Уолл-Стрит.
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«Наша кампания станет одной из крупнейших в Канаде и интерес к ней проявляют инвесторы из таких стран, как Китай и Австралия. 31 января мы отправимся в Вашингтон, где и будет дан старт ICO. При этом будет присутствовать значительное количество ключевых игроков индустрии, поддерживающих нас и наш проект», —
говорит Натан Возняк.
Напомним, что в конце ноября директором по безопасности EDC был назначен известный предприниматель и разработчик Джон Макафи. На этом посту он отвечает за безопасность приложений и сервисов EDC., отчитываясь непосредственно перед советом директоров компании из Торонто.