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Что мешает Украине получить 600 млн евро от ЕС?

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Имя: Станислав
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Инвестирую в: HYIP
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Что мешает Украине получить 600 млн евро от ЕС?




Вице-премьер-министр по делам евро интеграции Украины И. Климпуш-Цинцадзе утверждает, что существует только одно препятствие для получения следующего транша финпомощи 600 млн евро от ЕС, - это отмена маратория на вывоз круглого леса.
“Сейчас стоит только один вопрос, который в полной мере блокирует получение финпомощи 600 млн евро от ЕС”, – сообщила сегодня вице-премьер.
В свою очередь она заявила, что введя запрет, Украина сорвала все свои обязательства как в ВТО, так и в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом. Эмбарго на вывоз круглого леса на сегодня практически не действует, так как лес продолжают вырубать, а дерево продолжают экспортировать
Также она дополнила, что сегодня отсутствует вообще какая-либо возможность отмены маратория в ВР, так как ситуация политизованая.

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Метки
евросоюз, новости, украина, финансы
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:36
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