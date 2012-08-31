Анна Чернобай Скайп: cher777889



Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,128 Благодарностей: 481 КП: 0.428

Ожидаются всплески цены Dash в результате реализации планов на 2017 год

С 27 декабря 2016 года по 04 января 2017 года наблюдался массовый всплеск цены на криптовалюту Dash, за последние две недели цена выросла настолько, что курс достиг своего максимума за всё время существования – 16,3 USD за 1 DASH.



Объёмы торгов превысили $4 млн в день, что на 700% больше, чем в октябре 2016 года. На момент написания статьи криптовалюта торгуется на отметке 14,8 USD за 1 DASH и имеет рыночную капитализацию в размере $ 103 млн долларов США.



Цитата: «Одним из уникальных отличительных свойств Dash является то, что с ростом его цены параллельно растёт и размер бюджета его системы самофинансирования», – Цитата: «Многие инвесторы в криптовалютной сфере начинают осознавать огромный потенциал, который создаёт эта положительная обратная связь, так как благодаря этому становится возможным привлечение новых деловых партнёров, а также это ускоряет реализацию планов нашего развития» Цитата: «Наблюдаемое нами явление является подтверждением того, что наш подход работает, так как мы в течение двух лет подряд опережали темпы роста как биткоина, так и большинства других криптовалют»



Цитата: «Существует много движущих сил для того, чтобы этот рост продолжился», сказал Тейлор. «Во-первых, мы объявили о выпуске в течение года крупнейшего обновления нашего программного продукта, обновления, которое включает в себя ряд инновационных технологий, впервые внедрённых в индустрии криптовалют.» Цитата: «Параллельно с этим, наша команда уже завершает работу над Эволюцией Dash, релиз которой должен состояться в конце этого года и выход которой полностью изменит подход к работе с криптовалютой для потребителей и бизнеса»



Эван Даффилд, ведущий разработчик и создатель Dash, ранее разместил информацию о том, что цель Эволюции Dash «сделать Dash ещё более безопасным, дать сети возможность масштабироваться до уровней любого размера, и сделать валюту проще в использовании по сравнению с любой другой существующей в настоящее время криптовалютой».



Ключевым компонентом этой системы является создание первого в своём роде децентрализованного программного интерфейса (DAPI), что позволит пользователям третьего уровня иметь надёжный доступ к сети. Среди других новшеств – DashDrive, децентрализованная совместно используемая файловая система, которая располагается на втором уровне сети Dash; децентрализованный кошелёк DashPay, «лёгкий» клиент, который подключен к сети через DAPI и способен работать на различных платформах; а также Социальный Кошелёк, позволяющий создавать списки друзей, группировать пользователей и создавать общие счета с мультиподписями.



Цитата: «Эволюция стремится сделать использование криптовалюты легкоинтегрируемым, что, по моему мнению, окажет влияние, схожее по последствиям с тем, как появление веб-браузеров сказалось на росте популярности интернета», –



Цитата: «Эволюция будет включать в себя функционал от мгновенных подтверждений транзакций до простоты использования валюты, разработчики Dash полностью сосредоточены на предоставлении максимального удобства работы как для потребителей, так и для бизнеса»



Кроме того, команда Dash собирается открыть свой первый офис в феврале в инкубаторе Skysong – инновационном центре университета штата Аризона (США).



Источник С 27 декабря 2016 года по 04 января 2017 года наблюдался массовый всплеск цены на криптовалюту Dash, за последние две недели цена выросла настолько, что курс достиг своего максимума за всё время существования – 16,3 USD за 1 DASH.Объёмы торгов превысили $4 млн в день, что на 700% больше, чем в октябре 2016 года. На момент написания статьи криптовалюта торгуется на отметке 14,8 USD за 1 DASH и имеет рыночную капитализацию в размере $ 103 млн долларов США.отметил Райан Тейлор, финансовый директор Dash в интервью для CoinJournal.По его словам, всплеск курса произошел, вероятно, в связи с приближающимся релизом обновлённой версии 12.1 — программного продукта Dash, который даст старт Эволюции Dash – проекту децентрализованной платёжной системы.Проект Эволюции Dash, анонс которого состоялся в декабре 2015 года, был описан как «новый тип криптографической валюты с различными расширенными функциями, которые содействуют созданию децентрализованных технологий.» С запуском новой системы будет введена многоуровневая структура сети, которая позволит пользователям использовать многочисленные новые возможности сети.Эван Даффилд, ведущий разработчик и создатель Dash, ранее разместил информацию о том, что цель Эволюции Dash «сделать Dash ещё более безопасным, дать сети возможность масштабироваться до уровней любого размера, и сделать валюту проще в использовании по сравнению с любой другой существующей в настоящее время криптовалютой».Ключевым компонентом этой системы является создание первого в своём роде децентрализованного программного интерфейса (DAPI), что позволит пользователям третьего уровня иметь надёжный доступ к сети. Среди других новшеств – DashDrive, децентрализованная совместно используемая файловая система, которая располагается на втором уровне сети Dash; децентрализованный кошелёк DashPay, «лёгкий» клиент, который подключен к сети через DAPI и способен работать на различных платформах; а также Социальный Кошелёк, позволяющий создавать списки друзей, группировать пользователей и создавать общие счета с мультиподписями.отметил Тейлор.В дополнение к улучшениям продукта команда также собирается установить ряд значимых партнёрских отношений, касающихся процесса разработки, и близится к завершению переговоров по нескольким основным интеграциям, отметил Тейлор.Кроме того, команда Dash собирается открыть свой первый офис в феврале в инкубаторе Skysong – инновационном центре университета штата Аризона (США).

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