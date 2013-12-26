Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,897 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ПАММ-счёт prorock25:10494 (PrivateFX)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение ПАММ-счетов со сроком существования менее 1 года.
При поддержке
Инвестиционный продукт Мастер-сервис от StForex
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:02
#1
Премиум
 
Аватар Moonke
 
Имя: Тарас
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 4,966
Благодарностей: 92
КП: 0.001
ПАММ-счёт prorock25:10494 (PrivateFX)
ПАММ-счёт prorock25:10494 (PrivateFX)

Номер ПАММ-счета 10494
Статус оферты Открыт
Торговый период, недель 1
Дата открытия 12 янв. 2017 г., 12:03:20
Начальный капитал Управляющего, USD 500,00
Текущий капитал Управляющего, USD 500,00
Инвестиции 0,00
Доходность за весь период, USD 0,00
Доходность ПАММ-счета, % 0,00 %
Максимальная просадка, % 0,00 %
Дата последнего ролловера 01 янв. 1970 г., 0:00:00
Дата следующего ролловера 14 янв. 2017 г., 10:00:00
Вознаграждение управляющего 50 %
Штраф за досрочный вывод 80 %
Возможность копировать сделки Нет
Комиссия за 1 скопированный лот, USD 0,00
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций), USD 50
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период 5 %
Ограничение убытков, % 50
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD Нет
Условно-периодический ПАММ-счет Да
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD Нет
Открытых сделок 0
Уровень отчетности По запросу
Описание торговой стратегии Торговля по тренду.
Способ связи с управляющим форум
Максимальная просадка за последние сутки, % 0,00 %

Доходность:

2016:


Инвестировать в ПАММ-счёт prorock25:10494 (PrivateFX)
__________________
►►►СТРАХУЕМ ОТ ПОТЕРЬ В ХАЙПАХ! | Телеграм канал - Первые новости хайп-индустрии!◄◄◄
Moonke вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ПАММ-счёт prorock25:10173 (PrivateFX) Moonke Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 4 Вчера 18:05
ПАММ-счёт prorock25:10459 (PrivateFX) Moonke Молодые ПАММ-счета 0 09.01.2017 22:48
ПАММ-счёт prorock25:10396 (PrivateFX) Moonke Молодые ПАММ-счета 0 05.01.2017 02:14
ПАММ-счёт prorock25:10140 (PrivateFX) Moonke Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 2 22.12.2016 02:43

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар xxx44yyy
Почему фьючерсы считаются высокодоходными?
От xxx44yyy в разделе «Инвестирование в фондовый рынок»
Аватара нет
Extool Обсуждение проекта
От GLANBC в разделе «Партнерские программы»
Аватар Иван Иванов 503087941
Tachkigame.ru MONEY CARS
От Иван Иванов 503087941 в разделе «Экономические игры»
Аватара нет
Тотал Гандбол
От blackthorn в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар tigr
StaticsTrades - staticstrades.com
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар mark78
Фонд гарантирования вкладов намерен изменить законодательство для спасения крупных ба
От mark78 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube